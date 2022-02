Covid Italia, Crisanti: “Eliminare mascherine al chiuso”

Siamo pronti in Italia per eliminare le mascherine al chiuso? “Penso di sì”. Così il virologo Andrea Crisanti. “Penso che la maggior parte delle restrizioni debbano essere eliminate, in Inghilterra le persone vaccinate si sono infettate 2-3 volte e hanno avuto una sintomatologia piuttosto lieve – ha aggiunto – Se si infettassero tra 6-7 mesi avrebbero un problema perché meno protette” dal vaccino.

Il Covid non è un’influenza

Il Sars-CoV-2 “non è un’influenza, dobbiamo capire in che fase siamo, e dobbiamo proteggere i fragili che con le liberalizzazioni hanno la possibilità di infettarsi. Una possibilità è di permettere ai fragili e immunodepressi di proseguire con lo smart working”, ha detto ancora. Sulla quarta dose agli immunodepressi Crisanti è stato invece lapidario: “Gliene puoi fare anche 10 e può essere che non svilupperanno l’immunità”.