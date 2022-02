Covid, news. Speranza: “91% ha prima dose”. Oggi nuove proteste No pass

Un vaccino contro tutte le varianti. Positivi i primi test del prototipo dell’Iss, mentre il 91% degli italiani ha almeno una dose. Oggi giornata di nuove proteste no pass, in vista dell’obbligo sul posto di lavoro che scatta domani per gli over 50. Tasso di positività all’11,2%

Il vaccino

In arrivo un vaccino potente contro tutte le varianti del Covid: buoni i risultati di uno studio preclinico dell’Iss. Ad oggi “il 91% delle persone sopra i 12 anni si è vaccinato con la prima dose”, afferma il ministro Speranza. L’ultimo report del ministero della Salute registra 51.959 nuovi contagi e 191 morti. Calano ancora le terapie intensive (-33) e i ricoveri ordinari (-250). Tasso di positività all’11,2%. Oggi intanto giornata di nuove proteste no pass, in vista dell’obbligo sul posto di lavoro che scatta domani per gli over 50.

Belgio, autostrada E40 bloccata per “convoglio della liberta”

Primi disagi in Belgio a causa della manifestazione del cosiddetto ‘Convoglio della liberta” dei ‘No Pass’, ispirati alle manifestazioni canadesi, che già nel corso del weekend avevano protestato in Francia. Verso Bruxelles l’autostrada E40 proveniente da Lovanio e in direzione di Reyers è chiusa, ha fatto sapere la polizia in un tweet,

senza precisare la causa del blocco.