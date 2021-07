Covid: Speranza, manifestazione no vax non mi sono piaciute, errore alzare bandiera libertà

“Le manifestazioni di ieri non mi sono piaciute, lo dico col massimo rispetto per chi la pensa diversamente, ma sapete cosa non va? Alzare la bandiera della libertà perché è il vaccino è la più clamorosa arma di libertà che abbiamo, è la scienza che lo dice”.

Speranza

Così il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla festa nazionale di Articolo 1 in corso a Bologna.