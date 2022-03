Cremlino: “Biden? Stanco e irritabile”

Le dichiarazioni di Joe Biden su Vladimir Putin, che è tornato a definire “criminale”, “dittatore omicida” e “delinquente”, stanno diventando “insulti personali”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che fa sapere di non voler rispondere al presidente degli Stati Uniti. Biden “ormai fa queste dichiarazioni su base giornaliera: data la sua irritabilità, stanchezza, e talvolta dimenticanza, che alla fine lo spinge a fare osservazioni aggressive, non daremo giudizi duri per non suscitare ancora più aggressività”, ha affermato.

Lo Zio Sam

Ci sono molti Paesi che “non vogliono prendere ordini dallo ‘zio Sam'”, ha quindi detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un riferimento agli Stati Uniti, che accusa di voler trasformare il mondo “in un saloon americano”. “Quello che l’America vuole – ha denunciato il capo della diplomazia di Mosca in un’intervista a Russia Today – è un mondo unipolare”.