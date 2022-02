Crisi economica: i sette punti di VIU per salvare le Pmi sui tavoli di prefetti, Anci e della Giunta Regionale

Come annunciato nei giorni scorsi, venerdì 18 febbraio ci siamo sentiti in dovere di contattare le principali cariche istituzionali presenti sui territori.

A chi si rivolge

I Prefetti delle sette provincie del Veneto, il Presidente ANCI Veneto Mario Conte, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, gli Assessori Regionali Federico Caner (turismo) e Roberto Marcato (sviluppo economico) devono infatti essere in questo difficile momento la voce delle PMI e delle famiglie che gravitano intorno a queste. Abbiamo bisogno di fare squadra per portare al Governo i problemi che i territori stanno vivendo da due mesi a questa parte, a causa di quello che è a tutti gli effetti un lockdown di fatto che da dicembre paralizza il paese a causa dello spropositato numero di tamponi che nei mesi scorsi ha costretto migliaia di persone in quarantena cautelare, in dad, in smart working.

La richiesta di intervento

A nostro avviso per uscire da questa drammatica situazione, ora che il numero di tamponi e l’andamento dei contagi sta sensibilmente diminuendo, serve un intervento che superi gli ormai poco efficaci aiuti a pioggia una tantum. É necessario invece un intervento che aiuti le aziende a tornare a produrre e che quindi permetta loro di tenere liquidità nelle proprie casse per nuovi investimenti piuttosto che dare spiccioli a fondo perduto.

Ecco quindi i sette punti per noi fondamentali

1) Interventi urgenti per contenere i costi delle utenze (luce e gas).

Già lo scorso anno avevamo previsto che l’andamento della crisi economica scaturita dalla pandemia avrebbe comportato un inevitabile aumento dei costi dell’energia.

Abbiamo quindi a più riprese invitato il MEF e il Ministero dell’Interno (tramite la Regione Veneto e alcune Prefetture) a ragionare in tempi non sospetti su nuovi accordi tra gestori, produttori ed ARERA che prevedessero prezzi calmierati e rateizzazioni per le bollette fino a 6 mesi, oltre a sconti sia sulla quota energia che sulle spese di gestione.

Purtroppo nulla è mai stato fatto e ci troviamo oggi a dover gestire bollette che mettono in difficoltà famiglie, imprese e le stesse amministrazioni comunali.

Il decreto Sostegni Ter prevede a riguardo un abbattimento degli oneri di sistema che incide peró, alla luce degli aumenti del costo della materia prima energia, tra un 3 e un 10% della spesa complessiva. L’intervento che ci aspettiamo invece deve essere decisamente più imponente per essere un reale sollievo per gli utenti. Vi invitiamo quindi a sensibilizzare il Governo a valutare la possibilità di azzerare l’iva sulle bollette dell’energia, poiché unica variabile direttamente legata alla spesa della materia prima energia e di azzerare le accise anche per il gas ad uso riscaldamento e per la corrente elettrica così come già previsto per il gas ad uso cucina per i codici ATECO della ristorazione.

Solo con un intervento di questa entità, che tra l’altro non prevede un ulteriore esborso ma solo un minore incasso per lo stato, si può permettere alle famiglie, alle imprese e alle amministrazioni locali di mantenere più liquidità da immettere nel mercato ricominciando a generare ricchezza.

2) Abolizione per tutto il 2022 dei tributi e dei canoni locali come la TARI e l’occupazione del suolo pubblico (COSAP e TOSAP) per le aziende più in difficoltà.

Permettere una rimodulazione degli importi dovuti in base alle perdite di fatturato del 2021 rispetto al 2019, fino alla totale esenzione per le attività con calo del fatturato superiore al 30% sarebbe un importante sostegno per le aziende in difficoltà, che godrebbero di maggior liquidità in questa difficile fase di ripartenza e permetterebbe comunque ai comuni di continuare ad incassare in maniera proporzionale da quelle realtà che non hanno subito gravi perdite di fatturato.

3) Sospensione delle cartelle e dei pignoramenti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione fino a sei mesi oltre al termine dichiarato dello stato d’emergenza per le aziende in gravissime difficoltà.

Chiediamo che venga concessa una sospensione della scadenza delle cartelle esattoriali, dei pignoramenti e delle rateizzazioni già concordate fino a sei mesi dopo il temine dichiarato dello stato d’emergenza per quelle aziende che nel 2021 hanno registrato una perdita di fatturato superiore al 50% del fatturato 2019. Qualora infatti queste aziende, già in estrema difficoltà, dovessero dichiarare fallimento lo Stato rischierebbe di perdere non solo gli arretrati ma anche un gettito futuro. Dargli invece tutti gli strumenti per rimettersi in piedi e tornare a produrre garantirebbe loro di poter tornare a creare ricchezza (anche per lo Stato) senza dover necessariamente usare ammortizzatori sociali e aiuti statali.

4) Allungamento dei piani di ammortamento dei finanziamenti garantiti con il Fondo di garanzia (MCC).

A giugno 2022 finirà il preammortamento dei primi prestiti garantiti dallo Stato concesso nel primo decreto di aiuti alle imprese. Questa data era stata stabilita a inizio 2020 ovvero quando ancora non si era a conoscenza di quanto difficile sarebbe stato questo preciso momento storico per le aziende italiane. Oltre agli aumenti delle materie prime e delle utenze che stanno mettendo in ginocchio il Paese, infatti, da dicembre l’Italia vive in un lockdown di fatto in cui le città sono quasi nella totalità deserte a causa di quarantene per positività, quarantene cautelari, terrorismo mediatico, aumento repentino del costo della vita. In questo scenario, per alcuni aspetti più critico di quello di marzo 2020, pensare che un’azienda possa far fronte ad una rata di un debito fatto per coprire altri debiti causati dal lockdown è quantomeno anacronistico.

Diventa quindi fondamentale allungare di altri 24 mesi il periodo di preammortamento e concedere alle aziende la possibilità di dilazionare ulteriormente le rate preaccordate, mettendo dunque l’imprenditore nelle condizioni di tenere fede al proprio impegno con serenità e senza rischiare il futuro della propria azienda

5) Prevedere una riforma della normativa sulla Cassa Integrazione mirata a rendere ordinario lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga.

Durante questi due anni si è visto un radicale stravolgimento delle regole non scritte del mondo del lavoro.

Molti settori ad esempio si sono visti costretti ad organizzare la propria routine alla stregua dei lavori stagionali. Altri hanno visto ridurre al minimo la possibilità di pianificare l’azienda in base ai flussi di lavoro.

Per questo motivo prevedere per tutte le aziende un accesso snello alla CIGD costantemente, senza burocrazia ed accordi sindacali difficili da realizzare per le aziende più piccole, aiuterebbe gli imprenditori a tenere in organico tutto il personale formato ed essenziale per la quotidianità, tutelando di contro il lavoratore in momenti di calo di lavoro.

6) Eccezionale abbattimento del costo del lavoro sistemico

Riduzione del cuneo fiscale così come previsto dall’ipotesi di Manovra Finanziaria 2021 per il SUD e per gli under 35, iniziativa da allargare a tutti i settori coinvolti dalle restrizioni in maniera diretta o riflessa e senza distinzioni per età o zona geografica.

Fare impresa in un paese in cui un lavoratore costa all’azienda quasi tre volte il netto percepito ha diverse ricadute negative, tra cui non garantire stipendi equi ai lavoratori, non mettere l’imprenditore in condizione di circondarsi della forza lavoro realmente necessaria, favorire il lavoro in nero.

7) Modifica della legge Bersani-Visco

Suggeriamo una parziale modifica della legge Bersani-Visco, prevedendo un contingentamento delle licenze di esercizio attive, limitatamente ai codici ATECO interessati dalle limitazioni, per un periodo di cinque anni.

In questo modo si permetterebbe alle aziende che a fatica hanno superato questo periodo di grave crisi economica di non frammentare ulteriormente il loro fatturato con l’arrivo di nuovi competitor sul mercato, dando loro il tempo necessario per incassare quanto serve a ritrovare la stabilità economica aziendale persa a inizio 2020.

In aggiunta a questo, al Presidente Anci Veneto abbiamo anche chiesto che sensibilizzi i colleghi Sindaci a investire i pochi fondi che avranno nel 2022 in progetti che mirino a favorire il consumo quotidiano nelle attività di vicinato, se servisse anche a discapito dei grandi eventi per le festività che si susseguiranno nell’anno. Questi eventi infatti, nonostante siano molto scenici e muovano spesso migliaia di persone, favoriscono solo un turismo mordi e fuggi, che poco aiuta le piccole realtà del territorio.

Andrea Penzo Aiello

Presidente Veneto Imprese Unite