Crisi governo, le condizioni di Conte: ultimatum in diretta

“Il M5S c’è se otterrà risposte alle sue richieste”. Il messaggio di Giuseppe Conte a Mario Draghi arriva in diretta Facebook. Dopo un primo, lungo giro di incontri fra grillini e poco prima di iniziare l’assemblea congiunta M5S ieri sera, il leader pentastellato detta le condizioni del Movimento per rimanere al governo in un breve discorso affidato ai social: si chiede “rispetto per i nostri principi”, ma soprattutto si pretendono “risposte chiare” rispetto a “qualche generica apertura” sui 9 punti presentati al premier altrimenti, avverte Conte, “noi non possiamo starci”. Ora la palla passa al presidente del Consiglio: “Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un contesto di una maggioranza poco coesa”, sottolinea il leader Cinquestelle, che avverte: “Senza risposte chiare e senza la garanzia sulle condizioni di rispetto, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di governo”.

La diretta

Terminata la diretta con ultimatum di Conte, ecco iniziare l’assemblea 5S che registra però una divisione tra i parlamentari grillini sulla linea da tenere e, soprattutto, sulla possibilità o meno di una fiducia al governo Draghi. Tanti gli interventi, tante le voci discordanti. “Per ora – spiega un parlamentare grillino, numeri alla mano – 17 eletti si sono espressi contro la fiducia a Draghi, mentre 10 si sono detti favorevoli”. La partita ad ogni modo è ancora lunga: il secondo round dell’assemblea, iniziata alle 10.40 di oggi e considerato l’alto numero di interventi ‘prenotati’, potrebbe protrarsi almeno fino all’ora di pranzo.

L’assemblea

Insomma, nell’assemblea nata per ricompattare gli eletti dopo il Consiglio nazionale M5S di giovedì scorso in cui sono volati stracci, la sintonia e comunanza di visione non sembrano essere ancora stati raggiunti fra parlamentari ‘barricaderi’ e ‘governisti’. Nella mattinata di oggi è intanto iniziato il secondo round. Mercoledì, quindi, il presidente del Consiglio Draghi sarà in Parlamento.