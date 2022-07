Crisi governo, Letta: “Berlusconi ha fatto errore della vita”

“L’errore della vita da Berlusconi e Forza Italia, non si sono resi conto, la giornata politica di mercoledì cambia il quadro politico italiano”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, parlando del governo Draghi e della posizione assunta da Forza Italia. Il partito guidato da Silvio Berlusconi non ha votato la fiducia al Senato, come Lega e M5S.

Berlusconi fuori luogo

“Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”, ha detto Berlusconi. “Francamente trovo che un ex presidente del Consiglio che parla così dell’attuale presidente del Consiglio sia fuori da qualunque regola e da un senso normale di garbo istituzionale. L’ho trovato volgare”, il commento di Letta. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha avuto un ruolo nella crisi di governo. “La mia impressione è che sia molto complicato immaginare che coincidano di nuovo le nostre strade dopo la scelta di ieri, molto sbagliata”, ha detto Letta.