Crisi governo, Macron: “Lavoro Draghi base solida per futuro Italia”

“Un grande statista italiano” e un “partner affidabile”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito Mario Draghi dopo la caduta del governo. Il “lavoro” svolto da Draghi “costituisce una base molto solida, su cui l’Italia può contare nei mesi e negli anni a venire”, sottolinea in una nota l’inquilino dell’Eliseo che ha salutato il premier italiano elogiando il suo “impegno impeccabile” per le riforme.

L’elogio di Macron

“Durante la presidenza francese” dell’Ue nel primo semestre del 2022 – ha ricordato Macron – l’Italia di Draghi ha dato un “sostegno incrollabile nel fornire risposte europee alle nostre sfide comuni, in particolare di fronte all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia”. Evidenziando con favore il “rapporto di fiducia costruito in questi anni”, Macron ha anche sottolineato come la firma del Trattato del Quirinale lo scorso novembre abbia “dato nuovo slancio” all'”amicizia” tra i due Paesi.