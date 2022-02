Crisi Ucraina: Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea. Cautela dell’Ue

Nel giorno indicato dall’intelligence Usa come data del possibile attacco russo contro l’Ucraina la Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un’invasione. I soldati, ha reso noto oggi il ministero della Difesa in un comunicato, stanno tornando alle loro guarnigioni. La tv pubblica ha mostrato immagini di truppe che attraversano un ponte che collega la Crimea con la Russia.

Borrel

Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha espresso cautela di fronte all’annuncio, sottolineando che è necessario prima “verificarlo”. Commentando la notizia ai microfoni di radio France Inter, l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera ha detto che il ritiro, “se fosse vero, senza dubbio” sarebbe un segnale di distensione. Tuttavia ha aggiunto: “Bisogna sempre controllare”. Anche in Bielorussia, dopo la fine delle esercitazioni congiunte delle truppe di Mosca e Minsk alla frontiera con l’Ucraina, “non resterà un solo soldato”, ha detto il ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, ripreso dall’agenzia Ria Novosti.

Stoltenberg: non vediamo de-escalation sul terreno

La Nato ha “sentito” le aperture della Russia verso un’uscita diplomatica dalla crisi Ucraina, ma “finora non abbiamo visto alcuna de-escalation sul terreno. Al contrario, vediamo un accumulo di truppe” e “non abbiamo ricevuto risposte al documento scritto” che è stato mandato a Mosca. Lo sottolinea il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a margine della ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles. “Finora – prosegue – non vediamo alcuna de-escalation: stiamo monitorando. Se inizieranno davvero a ritirare truppe, la cosa sarà benvenuta, ma bisogna ancora vedere” se lo faranno davvero. “Hanno sempre spostato le truppe avanti e indietro, ma l’equipaggiamento” resta sul posto e “la tendenza nelle ultime settimane e mesi è di un aumento” della presenza militare ai confini con l’Ucraina. “La Russia conserva la capacità di condurre una vera e propria invasione dell’Ucraina, senza alcun preavviso”.

Cremlino: la Nato ha problemi a valutare i movimenti di truppe

Alle parole di Stoltenberg risponde il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Ci sono dei problemi con la valutazione della situazione da parte della Nato”. Peskov afferma che è sbagliata, secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax, l’analisi della Nato sui movimenti di truppe al confine con l’Ucraina.

Zelensky

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice alla Bbc di non “aver ancora visto alcun ritiro” da parte delle truppe russe. Intervistato in un campo di addestramento militare nell’Ucraina occidentale, Zelensky ha aggiunto che quando le truppe russe si ritireranno “lo vedranno tutti, non solo l’esercito. Ma per ora sono solo parole”.

Biden sempre preoccupato

Già ieri Mosca aveva inviato segnali di distensione, autorizzando l’inizio del ritiro delle truppe dal confine. Ma Biden e la Nato avevano espresso dubbi su una reale de-escalation. “Un attacco resta sempre possibile”, ha detto il presidente americano, che tuttavia cerca di allargare gli spiragli per la diplomazia: “Siamo pronti a un accordo scritto con la Russia per risolvere problematiche di sicurezza qualora questo sia il loro auspicio. Ieri il governo russo ha proposto pubblicamente di continuare la diplomazia. Sono d’accordo”, ha detto Biden parlando ieri in diretta tv. Certo, la disponibilità del leader del Cremlino a dialogare sulla sicurezza regionale – espressa ricevendo il cancelliere tedesco Olaf Scholz – non ha chiarito come si scioglierà il nodo più intricato della partita: il braccio di ferro sull’ingresso di Kiev nella Nato. Per Mosca non dovrà accadere mai, ma gli occidentali non possono accettarlo, almeno formalmente e per iscritto, come vorrebbe il Cremlino.

Kiev denuncia un attacco informatico al sito della Difesa

Il ministero della Difesa dell’Ucraina ha denunciato via Twitter un attacco informatico “senza precedenti” che ha colpito numerosi siti web del ministero e delle sue forze armate, nonché due banche statali. Chi ha condotto l’attacco, che “è ancora in corso”, è “purtroppo riuscito a trovare punti vulnerabili”. Il ministero di Kiev spiega inoltre su Facebook che gli “specialisti di sicurezza informatica hanno provveduto a nuove impostazioni”, mentre “i tecnici stanno lavorando al ripristino della funzionalità del portale web”. Secondo un’analisi dell’intelligence americana hacker legati al governo russo sono con ogni probabilità entrati nei sistemi informatici, energetici e di altre strutture critiche dell’Ucraina per rubare informazioni e essere in grado di bloccare questi sistemi in caso di attacco militare russo. Il Cremlino ha negato qualsiasi responsabilità: ”La Russia non ha nulla a che vedere con l’attacco informatico al sito del ministero della Difesa ucraino”, ha dichiarato in una nota.

Di Maio stasera a Mosca, domani incontra Lavrov

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, si recherà stasera in missione a Mosca per un incontro con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, che avrà luogo domattina. Lo rende noto la Farnesina. La missione di Di Maio, che si svolge all’indomani di quella a Kiev, “si inserisce nel quadro dell’azione a tutto campo condotta dall’Italia con gli omologhi europei e con i principali partner internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina”, si legge ancora nella nota del dicastero degli Esteri.

Von der Leyen: se la Russia taglia il gas pronte alternative

“Con il conflitto tra Ucraina e Russia, provocato dalla Russia, vediamo un rischio abbastanza evidente di interruzione totale o parziale di fornitura del gas all’Europa. Per questo dallo scorso mese abbiamo lavorato in modo molto sodo per mitigare questo rischio”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista rilasciata a un ristretto gruppo di agenzie stampa internazionali tra cui l’AGI. “Siccome siamo ora a un mese e mezzo alla primavera, periodo in cui sappiamo che la domanda di energia si riduce perché diminuisce l’esigenza di riscaldamento, i nostri modelli mostrano che per una parziale interruzione della fornitura o ulteriore riduzione delle consegna da parte di Gazprom, siamo al sicuro”, ha chiarito. “Abbiamo parlato con altri fornitori affidabili di gas, soprattutto Gnl (Gas naturale liquefatto). Per esempio Stati Uniti, Qatar, Egitto, Azerbaigian, Nigeria per incrementare la loro fornitura all’Unione europea. Abbiamo parlato anche ai grandi acquirenti di Gnl per chiedere se possono trasferire dei contratti a favore dell’Unione”, ha spiegato la leader dell’esecutivo europeo. “La scorsa settimana ho parlato con il primo ministro della Corea del Sud e questa mattina ho parlato con il premier del Giappone che è deciso a trasferire i contratti a favore dell’Ue, in modo che i fornitori, come ad esempio il Qatar, possano dirottare le loro consegne in eccesso, previste inizialmente per il Giappone, verso l’Unione europea”, ha raccontato von der Leyen. “Questi sforzi stanno ora dando i frutti. E questo è buono. Vediamo ad esempio che a gennaio l’Unione europea ha avuto consegne record di Gnl: 120 navi che equivalgono circa a 10 miliardi di metri cubi di gas”, ha concluso la presidente.