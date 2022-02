Crisi Ucraina, sanzioni alla Russia: colpiti oligarchi vicini a Putin, banche e debito sovrano

“Non esiste un’invasione minore, media o maggiore. Un’invasione è un’invasione”, le parole del Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, racchiudono la spaccatura tra Russia e Ucraina: l’ammassamento di truppe al fronte, il personale delle ambasciate spostato da “luoghi a rischio”, gli sfollati che lasciano le regioni ucraine ribelli, le violazioni degli accordi internazionali di Minsk, gli sconfinamenti con i carri armati russi entrati a Donetsk. Tutto già visto con l’annessione della Crimea alla Russia. Da una parte c’è Mosca e il riconoscimento dei separatisti russi del Donbass (Le Repubbliche popolari di Doneck e Lugansk che fanno parte dell’Ucraina) dall’altra gli Usa, l’Europa, la Nato, e gli altri Stati che hanno aderito alle sanzioni economiche contro oligarchi russi e banche riconducibili all’élite del cerchio di Putin.

Colpire l’economia russa

L’obiettivo per evitare un “conflitto su larga scala” è colpire l’economia russa. Gli Usa intendono fare terra bruciata attorno all’entourage che sostiene Vladimir Putin. Una stretta che inevitabilmente ricadrà anche sui cittadini russi. Le sanzioni riguardano le due maggiori istituzioni finanziarie: la Veb (la più grande corporation di Stato, con un patrimonio di 50 miliardi di dollari) e la banca militare (Promsvyazbank, riconducibile agli oligarchi Dmitry e Aleksey Ananyev). Congelati beni di cinque banche russe coinvolte nel finanziamento dell’occupazione dell’Ucraina. Tra queste Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, IS Bank, Genbank e appunto Promsvyazbank, la banca sulla quale fa affidamento il settore della difesa russo.

Il debito sovrano

Sanzioni penalizzano il debito sovrano con la Russia che sarà tagliata fuori dai finanziamenti dell’Occidente e non potrà accedere al mercato europeo per finanziare il suo debito. Fermato il gasdotto Nord Stream 2 che collega Russia e Germania. Annunciate misure da Canada, che ha inviato delle truppe in Lettonia, Giappone e Australia. Tra gli oligarchi sanzionati ci sono Gennady Nikolayevich Timchenko, Boris e Igor Rotenberg, ritenuti amici e collaboratori di Putin nonché finanziatori della politica aggressiva di Mosca nei confronti dell’Ucraina. Timchenko, azionista della Rossiya Bank, era già stato colpito dalle sanzioni per l’annessione della Crimea nel 2014. Secondo il governo britannico è stato uno dei “protagonisti” dietro le quinte a spingere per il processo di annessione della Crimea alla Russia nel 2014. Timchenko, 69 anni, nato a San Pietroburgo come Putin, è suo amico fin dagli anni Novanta. Disporrebbe, secondo Forbes, di un patrimonio stimato in 20,7 miliardi di euro distribuiti tra la compagnia del gas Novatek, la petrolchimica Sibur e la proprietà di una holding che investe in energia, infrastrutture e trasporti.

Le condizioni di Putin

Sul piatto restano le condizioni di Putin, “Kiev riconosca la sovranità russa sulla Crimea, rinunci all’adesione alla Nato e demilitarizzi parzialmente”, e una risposta che sembrerebbe andare in tutt’altra direzione. Il presidente russo è considerato dagli ucraini il restauratore del mito nazionalista della Grande Madre Russia mentre il presidente Volodymyr Zelensky guarda a Occidente e spera nell’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Lo scontro è così accesso che l’Ucraina – tramite il ministro degli esteri Kuleba – ha chiesto ai suoi connazionali di lasciare immediatamente la Russia. Il richiamo al popolo ucraino e alle “responsabilità e il sacro dovere dei cittadini di difendere la patria” è stato veicolato anche da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo e Padre della Chiesa greco-cattolica in Ucraina. “Ai figli e alle figlie del popolo ucraino in Ucraina e negli insediamenti e a tutte le persone di buona volontà”, in un momento drammatico per la nazione. Siamo un popolo che ama la pace. Ed è per questo che siamo pronti a difenderlo e a combattere fedelmente per essa”. Il Presule ha anche ricordato le ferite lasciate dal conflitto in Crimea e le migliaia di persone morte.