Crisi ucraina, von der Leyen: “Segni di speranza, ma ora seguano i fatti”

Oggi la plenaria a Strasburgo dove la presidente della Commissione europea è intervenuta sulla crisi ucraina: “Credo che la diplomazia non abbia detto l’ultima parola ma ora dobbiamo vedere i fatti oltre alla parole”. Secondo von der Leyen “la Nato non ha ancora visto segni chiari di ritiro”. Dunque il parziale ritiro delle truppe russe non convince l’Europa e men che meno gli Stati Uniti secondo i quali non ci sono prove sufficienti, mentre il Cremlino è fermo sulla “questione dell’allargamento Nato che va risolta subito”.

Il dibattito

Nel dibattito in plenaria, a cui prendono parte anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, von der Leyen ricorda i principi cardine su cui si fonda il patto europeo: “L’Ucraina è un paese sovrano, che fa le sue scelte per il futuro, ma il Cremlino non l’apprezza e allora minaccia la guerra. E questa è una strategia che noi non possiamo accettare. Negli ultimi sette anni l’Ucraina ha subito le conseguenze dalla politica del Cremlino ma, allo stesso tempo, ha lottato contro la corruzione, ha creato posti di lavoro per i giovani di talento, anche con il nostro sostegno. In Ucraina restano tanti problemi ma oggi è un paese più libero, più forte e più sovrano ed è per questo che il Cremlino la minaccia. Ma noi siamo al fianco degli ucraini”. Dello stesso avviso il presidente del consiglio europeo Charles Michel: “Nel 2014 l’Ucraina ha scelto lo stato diritto e la democrazia liberale: l’Ue ha sostenuto questa scelta, e l’Ue non abbandonerà mai il popolo ucraino”.

La diplomazia

Prosegue intanto il rush diplomatico, a Bruxelles si riuniscono oggi e domani i ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica, aprendo la conferenza il numero uno dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha detto di non aver ricevuto nessuna informazione chiara rispetto a una effettiva de-escalation russa e che “le adesioni all’Alleanza Atlantica non le decide la Russia”, Cremlino che nega il cyberattacco avvenuto ai danni degli apparati di Kiev di ieri. Il premier italiano Draghi stasera vedrà a Parigi il presidente francese Macron in occasione del summit sul Sahel, mentre Di Maio arriverà a Mosca dove domani mattina lo attende un colloquio con l’omologo russo Lavrov.

La crisi a Bruxelles

Domani la discussione proseguirà a Bruxelles dove per le 12.30 è stata convocata una riunione informale sulla crisi ucraina dal presidente del consiglio Ue Charles Michel. Sabato la riunione d’emergenza dei ministri degli esteri G7 a Monaco. Si tratta di un incontro che si terrà probabilmente a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, alla quale prenderanno parte dal 18 al 20 febbraio 35 capi di Stato e di governo e alla quale Putin ha già detto che non parteciperà.

Il gas

Dalla plenaria la presidente rimarca la necessità da parte europea di poter gestire in modo autonomo le risorse in gioco in questa partita diplomatica e cioè il gas: “Abbiamo esaminato tutte le possibili perturbazioni se la Russia sceglie di usare l’energia come leva di pressione, posso dire che per questo inverno siamo al sicuro” e assicura che con gli stati membri “sono state messe a punto misure di emergenza che possiamo mettere in campo se si arriva a una crisi totale: oltre 200 navi di Gnl sono in arrivo in Europa”, “Ma dobbiamo anche investire per liberarci dalla dipendenza dalla Russia per il gas”. Von der Leyen ricorda anche come siano ancora in campo soluzioni più pesanti se la Russia non chiarisce il suo ritiro e cioè le sanzioni europee su high-tech “merci su cui mosca dipende completamente da noi” e avverte sono “pronti i piani di emergenza per il gas se la Russia dovesse tagliare le forniture”.

Borrel e la Russia

E’ Josep Borrell a concedere cautela alla Russia: “Nel preparare la nostra riposta unitaria, la volontà di negoziare deve anche saper ascoltare Mosca, poichè anche la Russia ha delle preoccupazioni di sicurezza che vanno considerate”.”Al contempo bisogna affinare i nostri strumenti di dissuasione, come le sanzioni, entrambe le cose sono importanti nei negoziati per trovare una soluzione diplomatica a questa crisi. La più grave sin dalla guerra fredda”, rimarca.

La telefonata

“Colpiremo gli interessi strategici differenziando la nostra economia, noi siamo leader nel mondo di componenti high-tech per cui la Russia dipende completamente da noi, le nostre sanzioni possono davvero lasciare il segno ed il Cremlino lo sa bene”. “La reazione dell’Europa sarà robusta e forte la commissione ha lavorato ad un pacchetto robusto di sanzioni, che andranno ben oltre il solo congelamento dei beni e il blocco dei viaggi ad alcuni”, ha spiegato. Per questo la presidente ha sentito al telefono il premier britannico Boris Johnson. “L’ Ue e il Regno Unito si stanno coordinando in maniera stretta, a fianco di Usa e Canada, sulle sanzioni in caso di ulteriore aggressione russa”, scrive Von der Leyen in un tweet.

I fornitori di energia

Von der Leyen ha sottolineato che in queste settimane sono stati intensificati i rapporti con altri fornitori di energia, alternativi alla Russia. La presidente ha poi notato come, dal 2014, l’anno dell’aggressione di Mosca all’Ucraina, in Europa siano stati fatti molti investimenti per migliorare la resilienza europea sul fronte energetico, come ad esempio i “condotti d’interconnessione all’interno dell’Ue”. “Questa rete in futuro permetterà di sostenere l’idrogeno verde”, ha detto. L’Ue deve poi investire nelle rinnovabili, ha ricordato, perché questo non è positivo solo per il clima ma perché “ci rende indipendenti”. “Questa crisi l’ha scatenata Mosca”, ha voluto ribadire la presidente.