Csm, Draghi: “C’è volontà di superare le divergenze. Escludo un mio impegno in politica nel 2023”

“È stata una discussione ricchissima e anche molto condivisa grazie anche alle numerose interazioni con i partiti e il ministro Cartabia e il sottosegretario Garofoli”. Così il premier Mario Draghi commenta in conferenza stampa il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma del Csm. “C’e l’impegno ad adoperarsi con i capigruppo per l’approvazione della riforma prima dell’elezione del prossimo Csm e la necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche insieme al rispetto dei tempi”., sottolinea il premier. “Si darà priorità assoluta in Parlamento” alla riforma, “con la consapevolezza di un pieno coinvolgimento delle forze politiche”. “Non ci sarà la fiducia e i partiti hanno assicurato l’impegno a sostenere la riforma”, osserva il premier.

Impegno di tutti a superare le differenze

Sulla riforma restano “differenze” nella maggioranza, ma c’è anche “l’impegno corale” a superare le divergenze e ad arrivare ad un “testo concordato” prima dell’elezione del prossimo Csm. “Ci sono delle differenze di opinioni che sono rimaste. E’ stato possibile modificare molto marginalmente il testo, ma c’è l’impegno corale a superarle e a raggiungere questo risultato in tempi utili per l’elezione del prossimo consiglio” ha precisato Draghi.

Il caro bollette

Sulle misure relative al caro bollette spiega: “Le Cifre già stanziate quest’anno sono imponenti: circa nove miliardi e mezzo di euro, evidentemente non è sufficiente, credo di poter dire che sarà l’intervento sarà presentato la prossima settimana. Le linee fondamentali sono: sostegni per contenere le emergenze poi c’è una parte strutturale sull’offerta di energia e potenziamento delle rinnovabili e della produzione di energia e poi c’è una parte di fornitura all’industria con pezzi calmierati e con certezza dell’approvvigiornamento”, ha aggiunto.

Il futuro

E su un eventuale futuro in politica il premier chiarisce: “Lo escludo, chiuso, sono stato chiaro? Ho visto che tanti mi candidano in tanti posti in giro per il mondo. Ringrazio moltissimo tutti ma se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro lo troverei anche da solo…“. Così Draghi per la seconda volte esclude un suo futuro politico. Mentre a proposito di un eventuale rimpasto di governo taglia corto: “No, la squadra e’ efficiente e quindi va avanti”.

Superbonus edilizia

Per quel che riguarda la polemica sul superbonus, Draghi chiarisce categorico: “Il superbonus si è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi di 2,3 miliardi e le somme oggetto di controllo sono molto più alte”. “‘L’ un per cento è il contributo che l’edilizia ha dato alla crescita ma senza superbonus l’edilizia funziona lo stesso ha aggiunto -. Quelli che più tuonano oggi sulla necessità di proseguire e che le frodi non contano e bisogna andare avanti sono gli stessi che hanno scritto una legge dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Questa situazione si è creata perché si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli”. E chiosa: “Per chiudere in positivo, posso aggiungere che il governo vuole che il meccanismo funzioni e quindi i vari correttivi dovrebbero trovare posto in un emendamento cui sta lavorando il Ministero dell’Economia insieme al Parlamento”.

Cartabia: “Riforma Csm ineludibile anche per il recupero della piena credibilità della magistratura”

“La riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm era ineludibile per la scadenza a luglio del Consiglio ora in carica, ma anche per accompagnare la magistratura in un percorso di recupero della piena fiducia e credibilità” ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia in conferenza stampa a palazzo Chigi. La riforma del Csm “era dovuta ai tantissimi magistrati che lavorano silenziosamente ogni giorno e lo dobbiamo ai cittadini, che hanno diritto a recuperare la piena fiducia nei confronti della magistratura”, ha ribadito Cartabia sottolineando che norme “più adeguate e rigorose” possono sostenere la magistratura nel percorso di recupero di credibilità.