Cutro, manifestanti lanciano peluche contro le auto di Meloni e dei ministri:” Vergogna”. Applausi da un gruppo di sostenitori del governo

Lancio di peluche e cori di protesta all’arrivo del corteo della presidente del consiglio Giorgia Meloni e degli altri ministri a Cutro, dopo il naufragio nel quale hanno perso la vita 72 migranti. Con cartelli e striscioni in mano, un gruppo di persone ha contestato le auto con a bordo la premier e i due vicepremier: “Vergogna, ver” hanno urlato alcuni. Ma il corteo è stato anche applaudito da altri cittadini sistemati sul bordo stradale con una grande bandiera tricolore. Partiti con due aerei di Stato, e atterrati all’aeroporto Sant’Anna di Crotone, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, insieme ai ministri tra cui, Matteo Piantedosi, sono arrivati a Cutro per la riunione del Consiglio dei ministri per approvare il cosiddetto “Decreto flussi” che avrà durata triennale.

Contro gli scafisti

I punti cardine riguardano soprattutto gli scafisti, nei confronti dei quali sono previste pene fino a 30 anni, ma anche il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri e della sorveglianza marittima. Un Dl che prevede anche quote preferenziali per i Paesi che contribuiscono a campagne di informazione sui pericoli degli sbarchi irregolari.

La Meloni a Cutro

Giorgia Meloni è entrata nel palazzo comunale di Cutro e al termine del Cdm è prevista una conferenza stampa cui parteciperanno anche i vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La premier, Salvini, Tajani e il sottosegretario Mantovano sono stati accolti dalle autorità cittadine, dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, dal sindaco di Cutro, Antonio Ceraso e dal vescovo Angelo Raffaele Panzetta. La premier, prima di entrare nel municipio, si è rivolta ad un gruppo di cittadini salutandoli ricevendo in cambio un applauso. All’arrivo però, contro le auto con a bordo i ministri e la premier sono stati lanciati da parte dei manifestanti alcuni peluche.

Occhiuto: “CdM gesto di grande attenzione del Governo”

“Celebrare il Consiglio dei Ministri nella nostra regione è un gesto di grande attenzione da parte del governo dopo la tragedia di Steccato di Cutro”. Così il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “Siamo sicuri che l’esecutivo dimostrerà la sua vicinanza alla Calabria anche attraverso aiuti concreti per i sindaci e le popolazioni che accolgono i migranti, misure per regolare i flussi di chi vuole giungere in Italia, e un inasprimento delle pene contro gli scafisti”.