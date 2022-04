Dagli Usa altri 100 milioni e missili per Kiev

Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di 100 milioni di dollari, 91,7 milioni di euro, in aiuti militari specializzati nella difesa dell’Ucraina di fronte all’offensiva militare russa. “Ho autorizzato i 100 milioni di dollari per soddisfare un urgente bisogno di ulteriori sistemi anti-corazza per le forze ucraine”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken sul suo profilo Twitter. In particolare, il nuovo pacchetto include missili anticarro “Javelin”, missili antiaerei “Stingers” e velivoli senza pilota, come preannunciato lunedì dal portavoce del Pentagono John Kirby.

Kirby

“Il mondo è scioccato e inorridito dalle atrocità commesse dalle forze russe a Bucha e in tutta l’Ucraina. Le forze ucraine continuano a difendere valorosamente il loro paese e la loro libertà e gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, sono fermi nel sostegno della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha affermato Blinken, come riporta una nota.