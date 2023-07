Daniela Santanchè si presenta in Senato per difendersi dalle accuse

Il ministro del Turismo tirata in ballo da Report, porta con sé il casellario giudiziale e si difende dalle accuse

La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ha risposto prontamente alla richiesta dell’opposizione presentandosi al Senato per fornire spiegazioni riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti. Il motivo di tale richiesta è noto a tutti: il ministro del Turismo è stata coinvolta nell’inchiesta condotta da Report sulle sue aziende.

Durante il suo intervento, la Santanchè ha dichiarato: “Spero vorrete darmi atto che, a fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione – sottolineo alcuni e non tutti – ho subito dato la disponibilità a riferire ciò che qualcuno ha considerato eccessivo”. Ha inoltre aggiunto di aver preferito evitare che il governo e la maggioranza di cui fa parte subissero le conseguenze di una campagna diffamatoria nei suoi confronti.

La parlamentare ha portato con sé il casellario giudiziale per dimostrare di non essere stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Ha affermato con fermezza che, per escludere ogni dubbio, ha richiesto ai suoi avvocati di verificare tale situazione. Tuttavia, proprio nella mattinata del suo intervento al Senato, una notizia proveniente dal quotidiano Domani di Carlo De Benedetti ha gettato ancora più fango sul suo conto. La Santanchè ha sottolineato che il giornale ha riportato informazioni senza citare alcuna fonte, mettendo in dubbio la veridicità di tali affermazioni.

La politica ha espresso la sua preoccupazione riguardo a “sporche e schifose pratiche” che la stanno coinvolgendo e che potrebbero coinvolgere in futuro anche cittadini comuni. Ha denunciato una strumentalizzazione politica ai suoi danni, affermando di essere presente in Senato per difendere il suo onore e quello di suo figlio, oltre a sottolineare il rispetto che si deve a quel luogo e ai cittadini che rappresenta.

La Santanchè ha voluto approfondire le accuse, fornendo la sua versione dei fatti. Ha dichiarato di aver incassato compensi medi di 9.000 euro lordi all’anno (27.000 euro in totale) nel triennio 2019-2021 da Ki Group, sottolineando che i diritti dei lavoratori dipendenti verranno soddisfatti secondo quanto previsto dal concordato. Ha affermato di aver legittimamente utilizzato gli strumenti legali messi a disposizione per le imprese, e che il suo progetto di ristrutturazione è stato più virtuoso rispetto ad altre aziende in condizioni simili. Ha sottolineato che essere un’imprenditrice e una politica non le vieta di fare ricorso alle leggi vigenti, negando di aver ricevuto favoritismi e richiedendo una giusta valutazione dei fatti senza penalizzazioni personali ingiuste.

Infine, il ministro ha precisato di non aver mai avuto il controllo delle aziende del settore alimentare e biologico, ma di aver svolto attività imprenditoriali nel campo della pubblicità, dell’intrattenimento e dell’editoria. Ha chiarito che la sua partecipazione a Ki Group non ha mai superato il 5%, e che il gruppo nel settore biologico è stato acquisito non da lei, ma dal padre di suo figlio, con cui non aveva più alcun legame a partire dal 2010.