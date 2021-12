Danni agricoltura nel vicentino: otto milioni di risarcimenti. Nadal (condifesa): “tuteliamo le nostre imprese”

E’ sicuramente un Natale da ricordare per gli agricoltori della provincia di Vicenza visto che stanno arrivando in questi giorni otto milioni di indennizzi da avversità, di cui buona parte da assicurazioni e il resto da fondi mutualistici finanziati da fondi comunitari in corso di riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole già dal 2020.

Valerio Nadal

“Siamo riusciti a garantire il reddito dei nostri imprenditori” ha sottolineato il presidente del Condifesa TVB (Treviso-Vicenza-Belluno) Valerio Nadal, che ha proseguito: “Grazie ai nostri strumenti anche quest’ anno abbiamo garantito otto milioni di risarcimenti nella provincia berica, nel corso di un’ annata non facile. Le grandinate sono arrivate precocissime fin dalla primavera e poi in agosto hanno flagellato buona parte del territorio. Notevoli anche i danni causati dalla Flavescenza Dorata”.

Claudio Zambon

Per il vice presidente Condifesa TVB l’imprenditore berico Claudio Zambon: “E’ importante il ruolo del Condifesa a tutela delle nostre imprese, in questo momento in cui gli sconvolgimenti climatici sono diventati una costante”. Anche le fitopatie hanno colpito le piante come la peronospora, l’iodio, ed il Mal dell’ esca nei vigneti ed ingenti sono stati pure i danni da fauna selvatica anch’essi indennizzati dal nostro fondo” Il direttore Filippo Codato ha concluso: “Siamo i primi in Italia ed in Europa come Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli VG a conseguire il riconoscimento per l’ incasso di risorse dall’ UE al fine di incrementare la capacità dei nostri Fondi mutualistici “.