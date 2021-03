Danni avversità atmosferiche 2017: dalla regione 40mila euro

Dalla Regione circa 40mila di contributi per i danni subiti dal territorio di San Michele al T./Bibione a causa delle eccezionali avversità atmosferiche (tromba d’aria) che avevano colpito il territorio nell’agosto 2017.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pasqualino Codognotto: “si trattò di una tromba d’aria devastante, i tempi sono stati un po’ lunghi, però è positivo constatare che qualche ristoro è arrivato. Siamo sempre attenti alle richieste provenienti dal territorio e pronti a trovare soluzioni”.

I danni

L’evento calamitoso di quattro anni fa provocò danni ad alcune infrastrutture ed al patrimonio pubblico e privato del territorio comunale, come la caduta di numerose piante su strade e parchi pubblici, causando l’interruzione del traffico veicolare e, nell’immediato, pericolo anche ad altri beni immobili e mobili sia pubblici che privati. Gli interventi hanno interessato a Bibione le vie Baseleghe, Parenzo e della Acacie oltre alle vie dei ginepri a Terzo Bacino e Via Pradis per il ripristino della viabilità stradale interrotta attraverso la rimozione di alberature e rifacimento banchina; a Bibione ed entroterra (Vie Colusso e Colombara) il ripristino della linea area di pubblica illuminazione e sostituzione corpi illuminanti scoperchiati e riattivazione centralini spenti.