Danni maltempo alle colture nel portogruarese-sanmichelino

“Vanno pensati nuovi strumenti per velocizzare e rendere certi i risarcimenti agli agricoltori che subiscono danni dal maltempo”. E’ questo il contenuto di una lettera inviata dall’assessore alle attività produttive del Comune di San Michele al T./Bibione Annalisa Arduini inviata al ministro delle politiche agricole Patuanelli.

Il clima

“Ormai gli eventi climatici avversi fuori stagione sono diventati qualcosa di ordinario – scrive l’assessore Arduini – un esempio concreto le grandinate e le abbondanti precipitazioni fuori stagione che si sono abbattute sui campi dei territori del Portogruarese e Sanmichelino che hanno causato ingenti danni. Bisogna fare in modo di accelerare le operazioni di sblocco dei contributi. I nostri imprenditori agricoli rappresentano una risorsa e ben lavorano per garantire prodotti di eccellenza sui mercati”

Pegoraro di Coldiretti

Sui danni è intervenuto Andrea Pegoraro presidente Coldiretti: “da Oderzo a Bibione, da Pramaggiore ai comuni limitrofi i danni sono stati consistenti e ancora in fase di stima. L’80 per cento ha colpito la vite mentre sul seminativo in modo più leggero. E’ fondamentale assicurarsi e continuare a fare gioco di squadra con gli amministratori locali a sostegno del mondo agricolo”