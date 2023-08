Davanti solo Olanda e Danimarca

Peggio di noi solo Paesi Bassi (2,08 euro al litro) e Danimarca (2,05). Nella graduatoria del pieno più salato sulla rete nazionale, l’Italia, con la media di 1,94 euro si piazza terza. E non evita il poco invidiabile podio europeo della benzina alla pompa più cara del continente. Alle spalle del nostro Paese seguono, quasi a ruota, Grecia, Finlandia, Germania e Francia con, rispettivamente, 1,93, 1,92 e 1,91 euro al litro.

Un poco invidiabile record

È la fotografia scattata dalla riconoscimento dei prezzi al consumo dei carburanti (che quindi tengono conto del peso delle accise e dell’Iva sullo scontrino finale pagato dagli utenti) che è compilata settimanalmente dai tecnici della Commissione europea, a partire dai numeri forniti dalle autorità di ciascuno dei Ventisette. Secondo i dati raccolti della direzione generale Energia dell’esecutivo di Bruxelles «con l’obiettivo di aumentare la trasparenza sui derivati ​​del petrolio nel mercato interno dell’Unione europea», aggiornati a lunedì 14 agosto, i prezzi in vigore più contenuti si trovano a est: in Bulgaria un litro di super costa solo 1,37 euro al litro (Sofia strappa la medaglia d’argento della classifica, dietro solo a Malta, che primeggia con 1,34), in Romania 1,43; mentre più vicino casa nostra troviamo il buon piazzamento della Slovenia (1,55 euro) e della Croazia (1,57). 37 euro al litro (Sofia strappa la medaglia d’argento della classifica, dietro solo a Malta, che primeggia con 1,34), in Romania 1,43; mentre più vicino casa nostra troviamo il buon piazzamento della Slovenia (1,55 euro) e della Croazia (1,57). 37 euro al litro (Sofia strappa la medaglia d’argento della classifica, dietro solo a Malta, che primeggia con 1,34), in Romania 1,43; mentre più vicino casa nostra troviamo il buon piazzamento della Slovenia (1,55 euro) e della Croazia (1,57).

Il diesel

Guardando alla mappa che riguarda il diesel, il primato è tutto nordico: maglia nera è la Svezia con 2,05 euro, seguita da Finlandia (1,9 euro) e Belgio (1,89). L’Italia difende il quinto posto, alle spalle della Danimarca (1,84): nel nostro Paese la media è di 1,83 euro al litro, esattamente lo stesso valore registrato in Francia e di poco superiore a quello olandese (1,82 ); più staccata, stavolta, la Germania con 1,78. Anche in questo caso la piccola Malta si aggiudica la palma d’oro con un litro di gasolio che costa appena 1,21 euro. Nella media calcolata dalla Commissione a partire dai dati relativi a benzina e diesel al netto delle imposte, l’Italia è tra gli Stati membri dove la pressione fiscale ha il peso maggiore sul prezzo finale dei carburanti pagato da chi va a fare rifornimento. Stando ai dati aggiornati alla vigilia di Ferragosto, il 56% del nostro pieno di benzina va in tasse, la seconda percentuale più alta nel blocco dei Ventisette, che condividiamo con Paesi Bassi, Grecia, Malta, e dietro soltanto alla Finlandia, prima in classifica con il 57%. In Germania e Francia il carico fiscale è di poco più ridotto, rispettivamente del 54% e del 53%, ma ancora al di sopra della media Ue che per un pieno benzina di vede andare alle casse pubbliche il 50% del totale. Discorso parzialmente diverso per il diesel: se in questo scenario la media Ue è del 45%, nel caso degli italiani va in tasse il 52% del rifornimento, seconda quotazione più alta in assoluto dopo Malta e prima di Slovenia e Francia. Calcola però Bruxelles in una terza separata e tabella che, senza considerare accise e altre imposte, il prezzo industriale di un litro di super in Italia si sgonfia e diventa di circa 0,86 euro, quello del gasolio, invece, di 0,88. In questa ipotesi, il nostro Paese fa meglio che Francia (0,9 e 0,91), Germania (0,88 e 0,94), Spagna (0,92 e 0,93) e Paesi Bassi (0,92 e 0,98) e si colloca, seppur di poco, al di sotto della media dei costi nell’Ue al netto della pressione fiscale che è pari, rispettivamente, a 0,87 e 0,92 euro al litro. Nella graduatoria, solo la Danimarca oltrepassa la soglia dell’euro al litro per entrambi i carburanti, mentre Svezia, Finlandia e Ungheria solo nel caso del diesel. Bene anche in questa riconoscizione l’Est Europa, ma la maglia rosa va alla solita Malta, con appena 0,58 e 0,55 euro al litro. il nostro Paese fa meglio che Francia (0,9 e 0,91), Germania (0,88 e 0,94), Spagna (0,92 e 0,93) e Paesi Bassi (0,92 e 0,98) e si colloca, seppur di poco, al di sotto della media dei costi nell’Ue al netto della pressione fiscale che è pari, rispettivamente, a 0,87 e 0,92 euro al litro. Nella graduatoria, solo la Danimarca oltrepassa la soglia dell’euro al litro per entrambi i carburanti, mentre Svezia, Finlandia e Ungheria solo nel caso del diesel.