Ddl Zan, in centinaia per il sit-in a Treviso

Non solo alpini in centro a Treviso: domenica pomeriggio, 31 ottobre, piazza Santa Maria dei Battuti ha ospitato il sit-in organizzato dal Coordinamento Lgbte di Treviso a sostegno del Ddl Zan, affossato in settimana dal voto del Senato. Dalle ore 16 centinaia di persone hanno affollato la piazza chiedendo a gran voce una società laica, inclusiva, giusta e libera.

Treviso centro della protesta

«Molti trevigiani e trevigiane aspettavano il varo di questa legge – spiegano gli organizzatori del Coordinamento Lgbt di Treviso – lo aspettavano perché questa è una battaglia per il riconoscimento dei diritti, dell’uguaglianza tra le persone, per la tutela di chi incorre nella discriminazione che riguarda tutti e tutte, non solo lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali, ma ciascuno di noi. Ancora una volta la politica ha fatto il suo gioco in barba ai reali bisogni dei cittadini. Guardiamo il Paese e la classe che la governa e vediamo una distanza sempre più incolmabile».

Critiche al sindaco Conte

A maggio di quest’anno aveva fatto discutere l’incontro tra il sindaco di Treviso e l’onorevole Alessandro Zan. «Perché, adesso che la proposta di legge è stata affossata al Senato il sindaco non parla, non traduce la propria “disponibilità” nella critica ai senatori del suo partito che hanno contribuito in modo decisivo all’approvazione della “tagliola” che riporta il Ddl Zan in commissione con la quasi assoluta certezza che in questa legislatura non verrà approvato?»