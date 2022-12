Decreto Rave, ok fiducia alla Camera: protesta M5S-Pd su ghigliottina

La Camera dei deputati ha votato sì alla fiducia sul cosiddetto decreto rave. I voti favorevoli sono stati 206, quelli contrari 145, 3 gli astenuti. Ok della Camera anche alla proposta, avanzata dalla maggioranza, di una seduta fiume fino all’approvazione definitiva del dl. Dopo il voto di fiducia sul decreto contenente le norme anti-rave, sull’ergastolo ostativo, la riforma della giustizia e il Covid, la seduta della Camera prosegue con l’illustrazione dei 157 ordini del giorno. Gli iscritti a parlare sono in tutto 91 (tutti esponenti dell’opposizione). Ogni deputato aveva a disposizione 5 minuti per il proprio intervento. Dopo il voto sugli ordini del giorno si è passati alle dichiarazioni voto sul provvedimento che va convertito in legge entro venerdì 30.

Il dibattito

Intanto, il sì del governo – per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani -, alla ghigliottina per il dl accende il dibattito in serata a Montecitorio, mentre l’Aula è impegnata ad approvare la fiducia. A dar fuoco le polveri è il presidente dei deputati Deborah Serracchiani: ”Il ministro Ciriani ha annunciato che sarà applicata la ghigliottina. A tutela del Parlamento e delle prerogative del presidente della Camera, che questa non è prerogativa del governo ma del presidente dell’Aula di Montecitorio, è inaccettabile che ci sia un’invasione del governo…”. A protestare con forza è anche il Movimento cinque stelle, con Vittoria Baldini che ha definito ”arrogante questa maggioranza”.

Fontana

”Chiamerò il ministro Ciriani per chiedere delucidazioni sulla ghigliottina per il dl rave. Immagino che riusciremo a intenderci. La ghigliottina è prerogativa del presidente della Camera e non è stata ancora avallata”, ha poi detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, parlando in Aula.