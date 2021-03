Decreto sostegno, 2400 euro ai lavoratori stagionali penalizzati dalla pandemia. A Bibione interessati 8mila addetti

Una boccata d’ossigeno per i lavoratori stagionali. Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 41 del 22/03/2021, o meglio decreto sostegno 2021. La presenza del Covid-19, tra gli innumerevoli danni, ha determinato la perdita di posti di lavoro tra gli stagionali che a Bibione nei periodi di piena stagione si arriva a circa 8mila addetti.

Scodeller

L’assessore al bilancio Sandro Scodeller ha spiegato: “L’articolo 10 prevede: “Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore

del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per

almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione

ne’ di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in

vigore del presente decreto (23/03/2021), è riconosciuta un’indennità

onnicomprensiva pari a 2.400 euro”.

La prima indennità

A differenza della prima indennità erogata nel 2020, il decreto

sostegno, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, di fatto paragona tutti

i lavoratori stagionali ai rapporti di lavoro del settore turismo,

consentendo alla totalità dei lavoratori stagionali di poter accedere

all’indennità. Scodeller ha concluso: “Ci stiamo leggendo la documentazione per capire come andare incontro alle richieste dei lavoratori in questione, una vera e propria risorsa per la nostra località turistica, purtroppo penalizzati da un anno di pandemia che ha messo in crisi la nostra realtà turistica”.