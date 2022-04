“Deluso da Putin”

“Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin”. Silvio Berlusconi si esprime così nella convention di Forza Italia sul presidente della Russia, Vladimir Putin.

Vent’anni fa

”Io Putin l’ho conosciuto vent’anni fa. Mi era sempre parso un uomo di gran buon senso, di democrazia, di pace, peccato davvero per quel che è successo…”. Dopo oltre un mese di silenzio, Silvio Berlusconi cita in pubblico quello che ha sempre considerato un amico, Vladimir Putin, chiamandolo per nome. L’occasione è la convention di Fi ‘L’Italia del futuro’. Le parole del Cav sono molto dure, di severa condanna per ”l’aggressione” nei confronti dell’Ucraina. ”Oggi – esordisce – siamo di fronte ad una aggressione senza precedenti messa in atto dalla Russia ai danni di un paese neutrale come l’Ucraina, che sta combattendo con valore e determinazione per la propria libertà. Un’aggressione che anziché portare la Russia in Europa l’ha portata nelle braccia della Cina… Peccato, davvero peccato!”.