Di Maio a Lavrov: “Contate sull’Italia”

“Ciò che voglio dirti anche rispetto alle tensioni tra Ucraina e Russia ri guardo al confine orientale dell’Ucraina, è che l’Italia è sempre stata impe-gnata in prima fila per una soluzione diplomatica e che si può contare sull’ Italia per raggiungere una soluzione diplomatica”. Così il titolare della Farnesina, Di Maio, prima dell’incontro a Mosca con l’omologo russo Lavrov.

L’incontro

Nei giorni scorsi Di Maio ha incontrato a Kiev il presidente ucraino Zelensky, in una missione per la de-escalation.