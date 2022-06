Di Maio attacca Conte (senza mai nominarlo): “M5s mai andato così male alle comunali”

L‘ex capo attacca il capo, non nominandolo mai. Il capo risponde per le rime, ma usa nome e cognome del suo bersaglio. Risultato: nel Movimento 5 Stelle è partito il redde rationem dopo il flop alle elezioni comunali. Perché quello tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è uno scontro duro, a tratti scomposto, iniziato con la mossa del ministro degli esteri. Di Maio ha incontrato i cronisti nei pressi della Camera e ha affondato il colpo come non capitava da mesi. Più o meno come aveva fatto a gennaio, dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Anche questa volta il ministro degli Esteri non pronuncia mai un nome: quello di Giuseppe Conte. Lo evoca soltanto, attaccandolo frontalmente: “È normale che l’elettorato sia disorientato ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male”, dice il ministro, che durante le amministrative si è speso soprattutto in comuni della Campania, la sua regione. A Somma Vesuviana, per esempio, è salito sul palco insieme a Sandra Lonardo, la moglie di Mastella, con il quale i 5 stelle condividevano la corsa nel comune partenopeo. Ma se Di Maio non nomina Conte, il presidente del M5s adotta una strategia opposta, almeno nei contenuti. Incontra i giornalisti e risponde punto su punto. Duramente. A partire dal flop alle comunali.

Comunali, Di Maio: “Superare autoreferenzialità”

Si diceva dell’anomala tra M5s e Sandra Lonardo, un accordo che però è stato premiato con la vittoria anche se i 5 stelle non sono andati oltre al 5%: un risultato buono se paragonato a quanto preso altrove. E Di Maio affonda il colpo su Conte: “Non si può dare sempre la colpa agli altri, non si può risalire all’elezione del presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna anche un po’ assumersi delle responsabilità rispetto ad un’autorefenzialità che andrebbe un po’ superata”, ripete, riferendosi chiaramente alle manovre di gennaio, quelle finite con la rielezione di Mattarella. E dopo le quali aveva già attaccato Conte per aver bruciato il nome di Elisabetta Belloni.

Comunali, Conte

“Io ci ho messo la faccia, da Nord a Sud” – Non si è fatta attendere la replica di Giuseppe Conte, che ha attaccato Di Maio sulla sua scelta di spendersi solo in Campania per sostenere i candidati sindaci del Movimento o sostenuti dal Movimento: “Io la campagna elettorale l’ho fatta da nord a sud – ha detto l’ex presidente del Consiglio – e non soltanto in due posti. Io ci ho messo la faccia dappertutto, so come assumermi la responsabilità quando si ha leadership politica”.

Democrazia interna, Di Maio

“Nostro elettorale disorientato” – “Credo che il M5s debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni”, dice l’ex capo politico, aggiungendo rivolto ai cronisti: “lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire”. Poi, dopo aver messo sotto processo l’ex premier, mette le mani avanti e nega: “Voglio essere chiaro: non c’è nessun processo interno o altro, ma il nostro elettorato è disorientato e non è ben consapevole di quale sia la visione”. Secondo Di Maio bisogna “anche includere persone esterne al Movimento e portarle in questa grande esperienza”, perché “abbiamo di fronte un paese, l’Italia, che ha bisogno di massima compattezza per vincere le sfide di un momento storico così difficile. E noi siamo una forza politica che ambisce a guardare al 2050 ma in realtà sta guardando a prima del 2018, che era un altro mondo”.

Democrazia interna, Conte

“Lui non può dare lezioni” – Quello della democrazia interna e della mancanza di dialogo è chiaramente un nervo scoperto tra i leader del Movimento 5 stelle, nonché un argomento utilizzato ogni volta che ci sono delle tensioni. La risposta di Conte alle accuse di Di Maio, del resto, va proprio in questa direzione: “Quando era leader Luigi Di Maio come organismo del M5s c’era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui oggi fa sorridere”. Il presidente del Movimento, poi, ricorda che “oggi stanno partendo le auto candidature affinché anche singoli iscritti possano entrare a far parte del consiglio nazionale. L’organismo arriverà a 22 componenti con rappresentanti eletti direttamente dal territorio nazionale – spiega – Quando era leader Di Maio lo statuto prevedeva un solo organo, il capo politico”. E ancora: “Il mio telefono non è mai squillato” dice Conte risponde a chi gli fa notare le parole di Di Maio sulla mancanza di democrazia interna. “La posizione del Movimento è stata ribadita nel consiglio nazionale e Di Maio si è anche dimesso dal comitato di garanzia” fa notare l’ex premier.