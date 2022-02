Di Maio: pieno sostegno dall’Italia all’integrità ucraina

“Stamattina ci siamo coordinati con il Presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere per favorire una soluzione diplomatica” della crisi sull’Ucraina. “Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione, linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e partner europei”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’informativa al Senato sulla crisi attorno all’Ucraina.

La condanna

“Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di ‘peace-keeping’. E’ un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Si stima – ha aggiunto – una presenza russa lungo i confini con l’Ucraina tra 170 e 190 mila unità”. “La questione sul tavolo non può essere limitata a una mera disputa territoriale: ad essere in gioco non è solo il pur importante quadro di sicurezza europeo ma in discussione sono i nostri stessi valori fondamentali. Mostrarci arrendevoli oggi significherebbe pagare un prezzo molto caro domani. La nostra volontà di dialogo nella fermezza si basa proprio su questo convincimento”, ha sottolineato Di Maio

Di Maio si rifà a Draghi

Per il ministro degli Esteri, “in questa situazione, che potrebbe degenerare con gravissime conseguenze per la sicurezza del nostro continente, ritengo necessario continuare a compiere ogni sforzo possibile per preservare gli spiragli esistenti per una composizione pacifica della crisi. Dobbiamo evitare una guerra nel cuore dell’Europa. Come ha detto il presidente Draghi, ‘la via del dialogo resta essenziale'”. “La posizione italiana nei confronti della Russia – ha sottolineato Di Maio – è anche volta a preservare un giusto equilibrio fra le esigenze di deterrenza e fermezza e la disponibilità a un dialogo costruttivo e genuino, volto a negoziare seriamente temi di comune interesse, per disinnescare le tensioni”. “Per essere efficaci – ha detto ancora Di Maio – le sanzioni devono fungere da deterrente contro ulteriori azioni militari ed essere quindi sostenibili, proporzionate e graduali, e direttamente collegate a sviluppi concreti e oggettivi sul terreno”.