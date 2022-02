Di Stefano da CasaPound a Exit: “Stop passato, tema è libertà”

Niente rimandi ideologici al fascismo, il nuovo movimento strizza l’occhio alla galassia no vax: ”Siamo nel 2022 con i droni che ci inseguono sulle spiagge, con il riconoscimento facciale e i dati biometrici e dobbiamo stare a parlare delle cose del secolo scorso?” ”Libertà al centro. Dopo due anni di oppressione totale e continuativa, con restrizioni, obblighi e green pass, l’idea della libertà va rimessa al centro della politica, però bisogna anche chiarire che cosa si intende e come questa idea possa diventare tangibile”.

Casa Pound

Simone Di Stefano, ex segretario di CasaPound, dopo aver chiuso l’ultraventennale sodalizio con Gianluca Iannone e le tartarughe frecciate, lancia Exit, nuovo movimento che strizza l’occhio ai no-vax ma con l’idea di “sottrarsi al dibattito scientifico” per riportare il dibattito “alla giusta dimensione politica”. Certamente, Exit è ”un movimento contro l’obbligo vaccinale”, contro il Green Pass e il controllo digitale ma che rivendica anche ”una libertà economica” per i cittadini. “Sono i temi – sottolinea – che ho sempre trattato quando ero in altre formazioni politiche: la casa, il lavoro, la possibilità di fare impresa senza essere torturati dallo Stato”.

Niente rimandi al fascismo?

Mancano, nel nuovo soggetto, i rimandi ideologici al fascismo, base identitaria del movimento che si è lasciato alle spalle. ”I rimandi al passato nel dibattito sulle restrizioni sono fatti apposta per dividere e quindi non ha senso farli – dice Di Stefano – Noi non vogliamo parlare di nessun fatto storico che sia antecedente al 1981 (l’anno del divorzio tra Tesoro e Bankitalia ndr). Basta parlare di storia e di preistoria, il mondo è cambiato radicalmente, c’è bisogno di risposte nuove a problemi che sono nuovissimi. Chiunque fa un rimando al passato distrae e destabilizza la rabbia degli italiani, toglie la concentrazione, sposta il problema da un’altra parte”. Chi vuole parlare di fascismo, comunismo e i totalitarismi del ‘900 oggi, secondo Di Stefano, ”tenta di spostare l’attenzione e di riportare tutto a dinamiche ormai superate”. ”Siamo nel 2022 con i droni che ci inseguono sulle spiagge, con il riconoscimento facciale e i dati biometrici e dobbiamo stare a parlare delle cose del secolo scorso?”, chiarisce.

L’addio

Quanto all’addio a Casapound, Di Stefano chiarisce: ”E’ il mio passato, ho fatto una scelta nuova e diversa, non rinnego niente di quello che ho fatto ma Exit ritiene che la politica sia fatta di programmi, di idee da proporre ai cittadini e agli italiani e che queste idee debbano essere rappresentate con forza all’interno delle istituzioni, del Parlamento. La politica si fa con il consenso elettorale, si fa andando incontro alle persone e parlando dei propri programmi per poi portare questa visione ma anche la rabbia dei cittadini all’interno del Parlamento, del Comune, della Regione. Exit vuole fare questo”.