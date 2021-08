Dipartimento Antimafia del Veneto, Pretto (Lega): istituito tavolo di lavoro regionale

“In qualità di Capo Dipartimento regionale Antimafia del Veneto per la Lega, ho deciso di istituire un tavolo di lavoro che possa approfondire la tematica relativa alla presenza di organizzazioni mafiose sul nostro territorio. Si tratta di un argomento certamente complesso e variegato, pertanto l’obiettivo principale che ci poniamo è quello di capire quali siano le priorità di intervento da mettere in atto in Veneto per tutelare la nostra società e la nostra economia dalle pericolose infiltrazioni malavitose. Per rendere tale attività di analisi più capillare e minuziosa, ho deciso di nominare una persona per ogni provincia del Veneto, selezionandole fra i militanti della Lega che siano in possesso di determinate caratteristiche quali una formazione in ambito giuridico, un’esperienza professionale attinente, una carica elettiva nell’amministrazione locale o una particolare predisposizione per il tema della tutela della legalità.

Il tavolo

Il tavolo dunque è così composto: Marianna Hofer (avvocato e Sindaco) per la provincia di Belluno, Andrea Biasibetti (avvocato ed Assessore comunale) per Padova, Lorenzo Rizzato (studente di Giurisprudenza e Consigliere comunale) per Rovigo, Nicolò Vettorazzo (esperto nel governo della pubblica amministrazione e agente di polizia locale) per Treviso, Paola Orlando (avvocato e componente dell’Associazione Gens Nova) per Venezia, Edi Maria Neri (già Giudice di Pace e amministratrice locale, Vice Presidente nazionale dell’Associazione Avviso Pubblico) per Verona, Guido Giacomelli (giurista e praticante avvocato) per Vicenza. L’obiettivo sarà anche quello di approfondire eventuali ostacoli normativi che abbiano eventualmente impedito o rallentato la lotta efficace alle mafie, per arrivare a proporre correzioni normative attraverso progetti di legge o altri strumenti giuridici. Abbiamo dinanzi una grande sfida e auspico che questa squadra possa fare un ottimo lavoro per il Veneto e i suoi cittadini”.

Lo dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.