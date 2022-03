Direttore Cia: “Da Russia rischio uso armi chimiche”

Guerra in Ucraina-Russia, la Cia valuta “seriamente” la possibilità che la Russia ricorra alle armi chimiche nel conflitto”. Lo ha riferito il direttore dell’agenzia, William Burns, nel corso di un’audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa. Il ricorso alle armi chimiche, ha detto Burns, potrebbe essere giustificato da Mosca attraverso un’operazione orchestrata.

Cia e Johnson: “Fa parte dell’atteggiamento della Russia”

“Questa è una cosa che, come tutti voi sapete bene, fa parte del comportamento della Russia. Hanno usato queste armi contro i loro stessi cittadini. Ne hanno almeno incoraggiato l’uso in Siria e altrove. Quindi, è una cosa che prendiamo molto sul serio”, ha detto Burns nel corso dell’audizione. Timori rilanciati anche dal premier britannico Boris Johnson. “E’ una cosa che fanno”, ha detto Johnson in un’intervista all’emittente tv Sky News. “Iniziano dicendo che ci sono armi chimiche che sono state ammassate dai loro avversari o dagli americani. E così, quando loro stessi impiegano le armi chimiche – e temo che lo facciano – hanno questa sorta di ‘maskirovka’ (inganno militare russo, ndr.) o falsa storia pronta da usare”, ha detto il premier.