“Disastro Zaporizhzhia sarebbe come sei Chernobyl”

Un disastro nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, bombardata questa notte dalla Russia in guerra con l’Ucraina, sarebbe “pari a 6 volte Chernobyl”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che “questa notte sarebbe potuta essere la fine della storia dell’Ucraina e l’Europa”. “I tank russi sapevano contro che cosa stavano sparando, ed hanno mirato direttamente all’impianto”, ha aggiunto.

Scendete in piazza

“Scendete in piazza e dite che volete vivere”, si è poi rivolto al popolo russo nel discorso con cui oggi ha attaccato duramente la Russia per l’attacco. “Le radiazioni non sanno dove sia la Russia, non conoscono i confini del vostro Paese”, ha aggiunto riferendosi ai rischi di una fuoriuscita nucleare. Zelensky ha poi ribadito la richiesta che la comunità internazionale, “scioccata” dall’attacco alla centrale nucleare, imponga la no fly zone sull’Ucraina e sanzioni alla Russia, definito “uno Stato di terrorismo nucleare”. Puntando in modo intenzionale i suoi tank contro l’impianto nucleare, ha detto, ha portato “il terrorismo a livelli finora sconosciuti”.

Dai tempi del nazismo

”Le città ucraine non vedevano una simile crudeltà contro il nostro Paese dall’occupazione nazista”, ha quindi aggiunto Zelensky in un nuovo videomessaggio diffuso tramite Telegram. Zelensky ha accusato la Russia di aver colpito civili e in particolare ha confermato il bilancio dei 47 morti a Chernihiv, un bombardamento nel quale hanno perso la vita ”civili pacifici”.