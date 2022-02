Dissenso nella Lega, Fontana: «Provvedimenti pesanti a chi parla contro la linea del partito»

Non era il giorno delle sanzioni, ieri, al consiglio federale della Lega. C’era il Capitano che doveva serrare i ranghi dopo il capitombolo quirinalizio. C’era da spegnere il fuoco delle polemiche con gli alleati dopo che per giorni si è parlato di federazioni e di formule repubblicane all’americana. C’erano da fissare le priorità dell’agenda governativa e non è un caso che dal Veneto, dal presidente della Regione Luca Zaia e dal commissario Alberto Stefani, sia stata riproposta con forza l’autonomia. Ma il tema dei provvedimenti disciplinari, ieri in via Bellerio, comunque è emerso. E quando il veronese Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario federale della Lega, ha detto che bisogna usare la mano pesante nei confronti di chi non rispetta la linea del partito e, peggio, parla con i giornali, nessuno ufficialmente ha obiettato.

L’intervento

L’ha detto chiaramente ieri pomeriggio, nel corso della lunghissima riunione del comitato federale a Milano, Lorenzo Fontana: «Bisogna sanzionare pesantemente chi esce contro la linea del partito». Di più: i provvedimenti disciplinari devono essere duri anche nei confronti di «chi gira retroscena ai giornali», magari «inventati». La posizione di Fontana lascia chiaramente intendere che le decisioni non saranno tenere. Sono una quarantina i provvedimenti che via Bellerio si appresta a firmare, di cui tre almeno a carico di veneti: Bano, Pettenà, Bernardelli. Dopodiché spetta al comitato federale inserire nella cerchia dei leghisti da punire anche chi ricopre livelli alti, come gli eurodeputati. Da Re, appunto. Ma chi decide le sanzioni?

L’iter è articolato

Il direttorio nazionale (cioè regionale, in Veneto guidato dal commissario Stefani) può proporre dei provvedimenti disciplinari i quali vengono vagliati in via Bellerio da un Comitato disciplinare e di garanzia. Solo che questo Comitato pare che ancora non ci sia. Le funzioni vengono così svolte dal segretario Matteo Salvini e dai padri fondatori. Tra i quali c’è Lorenzo Fontana. Ecco perché le parole pronunciate ieri dall’esponente veronese assumono una valenza molto simile a un verdetto: sanzioni pesanti a chi sgarra. Espulsione compresa.

Unanimi?

Tant’è, se nei giorni scorsi si sono registrate voci critiche all’interno della Lega per come il Capitano ha condotto la vicenda dell’elezione del presidente della Repubblica, con una rottura totale con i governatori delle Regioni, completamente snobbati nelle trattative, ieri non ci sono stati processi. Anzi. La nota diffusa da via Bellerio riferisce che il consiglio federale ha dato piena fiducia e mandato al segretario di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra. E se mai dovessero esserci obiezioni, che siano silenziose. Le sanzioni sono dietro l’angolo.