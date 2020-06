Dl Rilancio: Bazzaro (Lega), schiaffo a Venezia e comuni laguna: “da governo no a 300 mln per realizzazione opere 2020/2021”

Riceviamo e pubblichiamo da Alex Bazzaro.

“Ennesimo schiaffo al Veneto da parte del governo giallo-rosso che ha dato parere contrario al mio emendamento con il quale si chiedevano 300 milioni di euro per supportare i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti messi in ginocchio dall’epidemia Covid-19. Mi sarei aspettato collaborazione ma soprattutto senso di responsabilità da parte della maggioranza dopo che, grazie alla Lega, sembrava avviato l’iter per ottenere 150 milioni di euro per l’anno 2020 e la stessa cifra per il 2021 da utilizzare per finanziare interventi indispensabili a favore di Venezia e del suo territorio circostante.

Questo governo sembra non voler comprendere i gravi danni economici che l’emergenza sanitaria ha causato a Venezia, un territorio a prevalente vocazione turistica: sono assolutamente necessarie finanziamenti governativi immediati e iniziative per il rilancio del tessuto urbanistico e la salvaguardia di Venezia e di altre località lagunari ed è inaccettabile che il governo non si assuma le sue responsabilità”.

Lo dichiara in una nota il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro primo firmatario dell’emendamento per la salvaguardia di Venezia.