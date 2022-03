Donato: “Ue pericolosa, nessuno vuole guerra con Russia”

Le sanzioni adottate nei confronti della Russia per l’aggressione nei confronti dell’Ucraina sono “molto pericolose”, sia perché rischiano di essere lette dalla Russia come “una dichiarazione di guerra”, sia perché faranno molto male all’economia italiana, che ha rapporti “importantissimi” con il gigante eurasiatico. I popoli d’Europa manifestano per la pace, non per “andare in guerra con la Russia”. E l’Ue, mettendo “enfasi” sull’appoggio a Kiev, rischia di trovarsi costretta a “chiedere clemenza” a Putin, se dovesse reagire e rinsaldare l’asse con la Cina. Queste le motivazioni, spiega l’eurodeputata Francesca Donato, eletta nella Lega ma ora tra i Non Iscritti, che l’hanno indotta oggi a votare, unica italiana, contro la risoluzione del Parlamento Europeo che condanna l’aggressione militare russa all’Ucraina.

Donato contro l’UE

Per Donato, le sanzioni decise dall’Ue ed appoggiate dal Parlamento, che ne chiede altre più pesanti nel testo approvato, “sono misure molto pericolose: di fatto viene esteso il conflitto ucraino-russo al fronte europeo-russo e bielorusso, malgrado siano già in corso dei negoziati. Anziché attivarsi per promuovere un negoziato, l’Ue fa esattamente l’opposto. Lo trovo pericolosissimo e assolutamente inaccettabile”.