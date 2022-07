Draghi-Erdogan: gas, confini, Ucraina. Ma il progetto militare è il vero obiettivo di Ankara

Si parla di gas, ne discutono le due delegazioni prima ancora che Draghi metta piede nel palazzo presidenziale. Erdogan in conferenza stampa accenna alla grande cooperazione fra i due Paesi, al lavoro congiunto sul gas del giacimento di Sakarya, ad altri progetti comuni, ma quello che non dice è che i due Stati non sono riusciti a fare passi avanti neppure sul modo di citare Cipro nella dichiarazione finale del vertice. Nel complesso, articolato e a tratti scoraggiante incastro di interessi e tensioni fra Grecia, Cipro e Turchia sui confini marittimi di quello spicchio di Mediterraneo che sta di fronte al Libano e a Israele, la delegazione italiana e quella turca hanno provato a fare passi avanti per favorire lo sfruttamento dei giacimenti di gas già scoperti, il trasporto del gas stesso, le trivellazioni di nuovi possibili obiettivi. Per il momento, almeno per il grande giacimento di gas israeliano che potrebbe passare dal territorio turco prima di essere convogliato in Europa, le variabili sono ancora troppe. La sensazione è che i rapporti e le consultazioni saranno più stretti dopo questo vertice, che la Turchia si pone ancora una volta con l’ambizione di recitare un ruolo di stabilizzazione, anche in materia di energia, ma si è lontani dal risolvere le beghe territoriali fra Ankara, Atene e Nicosia, beghe che rallentano, o bloccano, il settore, in questa parte del mondo.

Gli argomenti

Altri argomenti punteggiano il confronto fra Erdogan e Draghi in modo più defilato, almeno rispetto alla crisi del grano, al dossier libico, ai risvolti della guerra dei russi contro l’Ucraina. Uno di questi è il dossier ormai da anni congelato dell’adesione della Turchia all’Unione europea, Erdogan ringrazia Draghi e l’Italia per il supporto storico e costante, il nostro premier non nasconde di aver fatto pressione sul leader turco, sul piano dei diritti umani: «Nella nostra conversazione, abbiamo discusso anche dell’importanza del rispetto dei diritti umani. Ho incoraggiato il presidente Erdogan a rientrare nella Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne ». Fra i vari accordi che vengono siglati ne spicca uno che sarà apertamente trattato da Erdogan davanti ai cronisti. Riguarda la protezione delle informazioni classificate nell’industria della difesa. A firmare i diversi protocolli sono i ministri dell’Interno Luciana Lamorgese, degli Esteri Luigi Di Maio, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Ma è quello siglato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini con il suo omologo turco a schiudere scenari che almeno nel corso del vertice non sono nero su bianco. L’Italia protegge il suo «know how» militare, costruisce un sistema di garanzie di sicurezza sullo scambio di segreti industriali militari, perché c’è un’accelerazione in corso nell’ingresso della Turchia entro il perimetro del progetto italo-francese Samp-t. Artiglieria fra le più moderne al mondo, gittata sino a 100 km e l’ipotesi che ora Ankara si affianchi con le sue industrie a quelle francesi e italiane. Erdogan dice di averne discusso con Macron al vertice Nato di Madrid della settimana scorsa, «oggi ne ho discusso anche con Draghi e speriamo di arrivare prima possibile alla firma». I diplomatici italiani che hanno seguito il dossier rimarcano un aspetto sensibile: «Questo accordo significa agganciare ancora di più la Turchia al sistema dell’Alleanza atlantica, significa integrare la sua industria militare con pezzi importanti del sistema industriale europeo, significa soprattutto indurla a rinunciare a comprare i propri sistemi antimissile da Mosca, un’anomalia assoluta per un Paese appartenente alla Nato».