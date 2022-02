Draghi: “Genova modello di rinascita per tutta l’Italia, portare a termini obiettivi Pnrr”

“Lo scorso anno abbiamo portato a termine tutti gli obiettivi previsti del Pnrr, lo stesso accadrà quest’anno: è una questione di serietà verso i cittadini e i nostri partner europei, e di affidabilità perché la crescita sostenuta, equa e sostenibile è il miglior custode della stabilità. Un’Italia affidabile, fiduciosa delle proprie possibilità, che non dimentica i deboli e dove c’è spazio per il futuro: questa è l’Italia per cui lavoro e per cui tutti noi dobbiamo batterci”. Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a Palazzo San Giorgio nel corso della presentazione dei progetti per lo sviluppo di Genova e del suo porto. Draghi ha annunciato anche che “il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per i prezzi dell’energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”.

Il discorso di Draghi

“La storia recente di Genova – e il coraggio dei genovesi – ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio esprimere di nuovo la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle 43 vittime, ai feriti, ai loro cari. Oggi, come quattro anni fa, il loro dolore è il nostro dolore. E voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti” quelli coinvolti nella ricostruzione. Un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello”, ha ricordatoDraghi. E’ un gran piacere essere qui oggi. Ero venuto a Genova tante volte, ma erano visite rapide. La visita di oggi mi ha fatto conoscere una città che non conoscevo”.

Il Porto

“La velocità e l’efficienza dello scalo portuale sono fondamentali per le nostre esportazioni e per l’intero settore produttivo. Oggi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, insieme al Programma Straordinario, ci consentono di rendere il Porto di Genova ancora più competitivo e sicuro. È un investimento sulla città, e sull’industria regionale e nazionale. L’Italia – osserva il premier – è diciannovesima al mondo per tempi e costi associati alla logistica, anche a causa degli oneri burocratici e dei ritardi nello sviluppo digitale. Dobbiamo abbattere questi ostacoli, per cogliere a pieno i vantaggi offerti dall’aumento degli scambi commerciali”. “Il mio auspicio – sottolinea il premier – è che lo stesso spirito di rinascita che oggi vediamo a Genova possa continuare a pervadere tutta l’Italia negli anni cruciali che abbiamo davanti”.

Bucci: “Città scelta come landing area dei più moderni cavi internet”

Genova è stata scelta come landing area di tutti i più moderni cavi internet. Per noi è una opportunità mondiale per poter fare qui il cloud nazionale. E quindi poter gestire qui a Genova quella che è la digitalizzazione e il passaggio dei dati. Una volta era porta ingresso di cose e persone e cultura, oggi ci sono anche i dati”. È quanto ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante l’incontro a palazzo San Giorgio con il premier Mario Draghi.