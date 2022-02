Draghi: “Maggiore confronto con i partiti”

“Abbiamo sempre offerto tutta la disponibilità. Se necessario rivedremo certe modalità di dialogo e confronto, ma teniamo la barra dritta”, ha detto Draghi sui malumori nella maggioranza parlando di “normali divergenze” fra i partiti.

La crisi ucraina

Sulla crisi ucraina, Draghi ha detto: “L’obiettivo è portare Zelensky e Putin allo stesso tavolo”. In merito al suo incontro in agenda col presidente russo a Mosca ha detto che è stato chiesto dallo stesso Putin. Sulle sanzioni alla Russia in caso di guerra Draghi ha chiarito che non riguarderanno l’energia.