Draghi: «Non farò il bis C’è chi parla con Mosca e vuol togliere le sanzioni»

«No». Mario Draghi non è disponibile a un secondo mandato a palazzo Chigi. A sgomberare il campo e spegnere gli entusiasmi del Terzo polo è lo stesso premier che, in conferenza stampa a margine del cdm che ha varato il decreto Aiuti ter e prima di partire per le Marche, da un lato prova poco convintamente a tirarsi fuori dalla campagna elettorale e a chiarire la vicenda degli ipotetici versamenti di fondi del Cremlino ai partiti nostrani, e dall’altro ne approfitta per togliersi qualche sassolino – forse più un paio di massi – dalle scarpe.

Draghi risponde picche

E così i sardonici «Io sono stato precipitato dall’alto, non giudico» e «Nessuna idea su cosa produrrà il voto» con cui risponde a chi gli chiede un parere sull’andamento della corsa alle urne della prossima settimana, sono ampiamente anticipati dalle critiche a una buona fetta delle forze politiche italiane. E così tanti saluti a Renzi e Calenda

Attacco a tutti

Draghi ne ha per tutti, e una volta allontanate le voci di chi lo vorrebbe in costante contatto con Giorgia Meloni taccia i partiti – in ordine sparso – di «scegliere partner» che non «aiutano a proteggere gli interessi italiani» (FdI e Lega e il sostegno a Orban), di compiere «capovolgimenti» e «giravolte» nei rapporti internazionali (il M5S sull’invio delle armi all’Ucraina) e infine, sulla delega fiscale, di «non rispettare la parola data» (riecco la Lega che, peraltro, ieri in Consiglio dei ministri ha votato contro il decreto legislativo sulla mappatura delle concessioni balneari).

La questione Russia

Stoccate che però passano in secondo piano quando a più riprese affonda il colpo sulle ingerenze russe: «La democrazia italiana è forte, non è che si fa abbattere da nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati» premette, «la maggioranza degli italiani non vuole farlo e non lo fa» ma «c’è chi ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni di nascosto con i russi». Poi, in riferimento alle sanzioni, «funzionano» ma «all’interno del centrodestra ci sono tanti punti di vista».

Altra stilettata. Nessun nome ma viene da pensare a Salvini

E ancora, sulla telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken: «Mi ha confermato l’assenza di forze politiche italiane nella lista dei destinatari di finanziamenti» del Cremlino, pur riservandosi «di verificare se ci fosse evidenza in altri documenti a disposizione delle autorità americane». Stilettate che, onor del vero, anche stavolta sembrano mirate all’innominato Matteo Salvini. A cui peraltro destina anche una sottolineatura piccata sulla quotidiana richiesta di scostamento di bilancio che il leader del Carroccio recapita a palazzo Chigi: «Non lo prevediamo» dice, ma già «siamo a quota 31 miliardi che sembra rispondere alla richiesta, a meno che non se ne voglia chiedere uno ogni mese».

L’agenda sociale

Il tutto rimarcando come «l’agenda sociale» del governo abbia sempre avuto al centro «sostegno all’occupazione, alla crescita, alle imprese, alle famiglie, ai più deboli». Sull’onda lunga dell’ottimismo mostrato al meeting di Rimini, il premier in pratica prova a sgombrare il cielo dalle nubi di un autunno caldo per l’economia italiana: «Le previsioni dicevano 3 oggi siamo al 3,4 o 3,5. L’anno scorso siamo andati al 6,5. L’anno prossimo prevedono una mezza recessione, chiaramente c’è un rallentamento ma ancora non ci sono altri sintomi».