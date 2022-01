Draghi: «Scuola, cauti ma basta chiusure. Dad crea disuguaglianze. I problemi dipendono dai non vaccinati»

Draghi fa ancora Draghi e vuole che si sappia, purché non gli si chieda se ha voglia, e quanta, di traslocare al Quirinale. La conferenza stampa “riparatrice” del presidente del Consiglio si apre con una postilla: il capo del governo non risponderà alle domande sul suo destino politico. E la notizia sta (anche) qui. Davanti ai giornalisti italiani e stranieri, convocati per difendere il decreto e scusarsi di non averlo illustrato prima, l’inquilino di palazzo Chigi non corregge la linea, non aggiusta il tiro, non smentisce in alcun modo le dichiarazioni che fece il 22 dicembre nella conferenza stampa di fine anno, quando si definì “un nonno al servizio delle istituzioni”. E dunque, anche se Draghi non lo dice – o forse proprio per questo – la sua disponibilità ad essere eletto resta intatta. La novità è la forza con cui il premier si appella alla sua litigiosa e inquieta maggioranza per chiedere unità, unità, unità. Per tre volte Draghi torna su questo concetto e abbraccia con lo sguardo l’anno che si è appena aperto chiedendo agli italiani (e ai partiti) di affrontarlo con “realismo, prudenza, fiducia” e, appunto, unità. Sulla durata del governo il presidente non si sbilancia, perché il tema si incrocia con quello del Quirinale. Ma guai a pensare che Draghi non sia più Draghi e che il suo piglio decisionale non sia più quello di un anno fa. La prova? La fornisce lo stesso premier quando fa capire che, se le scuole restano aperte, è perché lo ha voluto lui

«Stima di crescita al 4,5% ma c’è una lunga serie di rischi»

C’è anche la situazione economica sul tavolo delle questioni affrontate dal premier con i giornalisti. «Continuano a uscire stime che confermano stime precedenti su una crescita intorno al 4-4,5% nell’anno» 2022. «Certo non è una ripresa sugli stessi ritmi dello scorso anno, la pandemia è un fattore, il secondo sono gli altri indicatori. È presto per poter fare una valutazione adeguata, perché ci sono rischi per la crescita come il prezzo del gas, rischi geopolitici. La serie dei rischi è molto lunga, dobbiamo aspettare un po’ prima di avere aggiornamenti delle proiezioni», ha sottolineato Draghi.

«Non decido più? Scuola aperta mostra il contrario»

Sulle scelte per la scuola il premier ha deciso. E Draghi lo spiega con fermezza. «Dicono che Draghi non decide più? Qui dimostriamo che la scuola resta aperta, è una priorità, non era il modo in cui questo tema è stato affrontato in passato», ha risposto. Accanto al premier anche il ministro dell’Istruzione: «Non ci stiamo affidando al caso ma le scelte prese stanno pagando», ha sottolineato Patrizio Bianchi. «Stiamo agendo in maniera responsabile regolando anche la dad che è uno strumento utile e deve essere integrato nei piani educativi della scuola».

«Ci sono divergenze, ma mai di ostacolo al governo»

Undici mesi molto intensi con una maggioranza molto grande. Per questo, ha spiegato Draghi, «occorre accettare diversità di vedute, ma non la mediazione a tutti costi. Ma per alcuni provvedimenti molto importanti l’unanimità è importante purché il risultato abbia senso. È chiaro che ci sono divergenze e diversità di opinioni ma non sono mai state di ostacolo all’azione di governo». In maggioranza «le diversità di vedute sono naturali. L’importante, e si nota, è che c’è voglia di lavorare insieme e di arrivare a soluzioni condivise. Finché c’è quella il governo va avanti bene». Più che fibrillazione, Draghi ha parlato di «diversità di vedute». Ma su questo ultimo provvedimento «sono di gran lunga inferiori a quelle che ci sono state in altre occasioni, basti pensare alla giustizia, che però si è conclusa con un testo concordato da tutta la maggioranza. Non è né nuova né drammatica come esperienza».