Draghi sente Scholz: su tavolo sanzioni, aiuti, energia

Guerra Ucraina-Russia, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz, incentrata sulla situazione sul terreno in Ucraina, sulla risposta europea in termini umanitari e sanzionatori e sulle conseguenze in ambito energetico della crisi in atto.

La nota

I due leader, riferisce una nota, hanno concordato di tenersi in stretto contatto nei prossimi giorni anche in vista del Vertice informale in programma giovedì e venerdì.