È finito il tempo delle parole è l’ora dei fatti!

Riceviamo e pubblichiamo. Premessa: Lo spunto a questo comunicato stampa è l’annuncio dei giorni scorsi fatto dal Presidente della Regione Veneto che ha dichiarato “finita l’emergenza Covid si tornerà a parlare d’Autonomia”! Patto per l’Autonomia Veneto, vede con estremo favore questa dichiarazione, infatti era ora, che anche il Presidente s’occupasse dell’Autonomia del Veneto, auspichiamo che quest’occasione sia colta anche dagli innumerevoli Parlamentari di tutti i partiti eletti in Veneto.

Oramai è finito il tempo delle parole, deve iniziare il tempo delle azioni concrete!

Intanto che i Parlamentari meridionali chiedono ed ottengono i benefici che derivano dal Recovery Found, i Parlamentari Veneti non stanno portando a casa nulla. Vi sono progetti utili per il nostro territorio che andrebbero seguiti e spinti dai nostri esponenti politici nazionali e regionali ma per motivi “ignoti”, nessuno se ne occupa!

Facciamo i seguenti esempi di progetti prioritari

Alta Velocità Padova Bologna, un asset strategico incompiuto un “buco” strutturale” che non ha nessuna controindicazione Ambientale e che giace da troppi anni nei cassetti della burocrazia. L’idrovia Veneta un’opera mai finita che aiuterebbe in modo green lo spostamento delle merci e tutto il territorio ne beneficerebbe sotto l’aspetto idrogeologico. Collegamenti ferroviari con gli hub aeroportuali e metropolitane di superficie al fine di semplificare spostamenti e turismo. Oltre a questi progetti, che faciliterebbero l’Autonomia vi sono situazione sulle quali è necessario fare chiarezza, una su tutte, il pericolo che i Consorzi Agrari del Veneto, che producono utili, vengano assorbiti da quelli dell’Emilia Romagna, che invece sono perennemente in perdita.

L’appello

Patto Autonomia Veneto, fa un accorato appello a tutti gli eletti in tutte le sedi, affinché affrontino in modo concreto il tema dell’Autonoma portando a casa risultati concreti. Sono trascorsi quasi quattro anni, il 98,1% dei Veneti ha chiesto l’Autonomia, è arrivato il tempo dei risultati.