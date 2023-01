E’ morto Benedetto XVI, addio al Papa emerito

E’ morto Joseph Ratzinger. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Così il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Le condizioni di salute di Ratzinger, 95 anni, si erano aggravate nei giorni scorsi.

I funerali

Il Vaticano fa sapere che dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. I funerali verranno celebrati giovedì alle 9.30 in piazza San Pietro.

Le ultime volontà

Il Papa emerito, tra le sue volontà, ha chiesto che vengano celebrati funerali semplici, nessuna solennità, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano. “I funerali si svolgeranno nel segno della semplicità assecondando il desiderio del Papa”, ha detto Bruni, precisando che i funerali saranno “solenni ma sobri”. Il portavoce ha spiegato che Benedetto XVI aveva ricevuto l’estrema unzione mercoledì pomeriggio al monastero Mater Ecclesiae.

Il peggioramento delle condizioni di salute

L’annuncio dell’aggravamento delle condizioni di salute di Ratzinger era stato dato dallo stesso Papa Francesco all’udienza generale di mercoledì scorso durante la quale aveva invitato a pregare per Benedetto XVI.