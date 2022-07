Ecco il premio per Casalino licenziato: Conte regala il seggio al fedelissimo

Rocco Casalino sarà candidato capolista 5 stelle in Puglia. L’uomo che per almeno due anni ha dettato l’agenda mediatica e politica del paese, con i suoi messaggi vocali e le veline pandemiche, decidendo gli orari in cui gli italiani dovessero stare incollati alla tv per sapere se il giorno dopo potevano o meno uscire a fare la spesa, il grande fratello di Giuseppe Conte, cacciato in malo modo dai deputati 5 stelle che non gli hanno rinnovato il contratto con il gruppo grillino della Camera, sarà costretto a occupare uno dei pochi posti sicuri del listino bloccato per poter continuare a stare accanto all’avvocato del popolo. «Con la presente le comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è richiesta più alcuna prestazione da parte sua» è la mail di ghiaccio che gli ha inviato Davide Crippa, anticipando di fatto lo strappo che si sarebbe consumato tra ultimi reduci 5stelle sull’altare di Draghi.

Rimasti in pochi

Sono rimasti solo Casalino e Mario Turco accanto a Conte, dopo l’esodo a tappe: da Di Battista a Paragone, da Ciampolillo alla Lezzi, da Di Maio a Crippa. E se è vero che Conte dopo la parentesi politica pandemica sarebbe tentato dal ritirarsi definitivamente all’hotel Plaza, così non è per gli ultimi pulcini rimasti che provano a convincerlo nel tentare l’ultima chance. Il vincolo dei due mandati rilanciato da Grillo non aiuta, ne restano pochi persino per riempire le liste. Per questo Conte insiste nell’alleanza con i dem, l’unica possibilità per cercare di raccattarne qualche eletto almeno all’uninominale. Il risultato alle amministrative è stato disastroso, ma in Puglia è stato eletto l’unico sindaco 5 stelle di questa tornata, a Mottola. Dove Conte prima delle elezioni aveva promesso insieme al vice Mario Turco e alla sottosegretaria al Mise Alessandra Todde la reindustrializzazione, entro luglio, di una fabbrica tessile chiusa da tempo con 70 operai licenziati. Il sindaco è stato eletto, luglio è arrivato, e l’azienda promessa da Conte e i suoi pulcini non si è mai vista. Turco invece, che durante il Conte bis è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con ampia delega alla programmazione economica e al Cipe, aveva pure inventato una sua personalissima struttura, Investitalia, subito sciolta da Draghi. Nella sua Taranto ha portato il movimento al 4 per cento, nonostante si partisse dal 50 per cento e i cinque parlamentari eletti nell’ultima tornata. Resta con un pugno di mosche in mano Conte, come del resto anche Di Maio. È per questo che furbescamente il Pd, dopo aver provato fino all’ultimo momento con Franceschini e Speranza a sostituire Draghi con un Conte ter come ha svelato Matteo Renzi, dice di non volersi alleare con i 5 stelle. Proveranno a risucchiare agli ex alleati tutto ciò che possono dopo averne alimentato e cavalcato le pulsioni populiste, lasciandogli da candidare solo Casalino nel tentativo di riportarlo a Palazzo Chigi a scegliere chi può fare le domande nelle conferenze stampa.