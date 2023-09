Economia in frenata

Un rallentamento era atteso. Ma è andata peggio delle stime. L’economia italiana, nel secondo trimestre dell’anno, ha registrato una flessione dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre è cresciuta dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2022. L’Istat rivede al ribasso la stima del Pil, diffusa in via preliminare il 31 luglio, che indicava una riduzione congiunturale dello 0,3%. C’è da considerare che nel secondo trimestre ci sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente. Ma l’allarme resta. La frenata, infatti, rischia di complicare un po’ il lavoro del governo alle prese con la Nadef, che andrà varata entro il 27 settembre.

Il quadro generale

Nel Def di primavera l’esecutivo aveva infatti indicato un obiettivo di incremento del prodotto per l’anno in corso pari all’1% e, a fine luglio, aveva confermato che si trattava di un traguardo «ancora pienamente alla portata». Ma adesso occorre rimettersi a marciare, come era accaduto tra gennaio e marzo, in quanto la crescita tendenziale si è ridotta allo 0,7 per cento. Purtroppo sembrano essersi concretizzati i timori di Confindustria che, un mese fa, aveva predetto un rallentamento causato «da un lato dal costo del denaro sempre più alto, frutto della lotta all’ scoppiare della Bce e, dall’altro, dall’esaurirsi della spinta dell’export, che risente della debolezza della domanda globale e di quella della Germania in particolare».

Ritirata

Il quadro generale è piuttosto delicato. Rispetto al trimestre precedente, spiega l’Istat, tutti i principali aggregati della domanda interna sono stati presentati, con un calo dello 0,3% dei consumi finali nazionali e dell’1,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono anch’esse diminuite, entrambe in misura pari allo 0,4%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuale alla variazione del Pil: nullo il contributo dei consumi delle famiglie, meno 0,4 quello degli investimenti fissi lordi e meno 0,3 quello della spesa delle amministrazioni pubbliche (Ap) . Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del Pil per 0,3 punti percentuali, mentre il contributo della domanda estera è netto risultato nullo. «A determinare la flessione del Pil – osserva l’Istat – è stata soprattutto la domanda interna, mentre quella estera ha fornito un contributo nullo. Sul piano interno, l’apporto dei consumi privati ​​è stato anch’esso nullo, mentre sia quello della spesa delle Amministrazioni Pubbliche sia quello degli investimenti e’ risultato negativo. Positivo il contributo delle scorte, per 0,3 punti percentuali».

La ricetta

Tra l’altro l’Italia ha fatto peggio rispetto alle maggiori economie occidentali. A fronte del nostro -0,4%, il Pil è cresciuto in termini congiunturali dello 0,6% negli Stati Uniti (con un aumento di 187mila posti di lavoro ad agosto), dello 0,5% in Francia, mentre è rimasto stabile in Germania. Nonostante la situazione gli imprenditori conservano un cauto ottimismo. Secondo un’indagine realizzata al Forum di Cernobbio c’è preoccupazione per l’andamento dell’inflazione che incide sui programmi di investimento ma resiste anche una moderata fiducia per la crescita: con un andamento migliore per il 45,7% dei partecipanti con fatturato in crescita per il 36% (+ 10% sullo stesso televoto del 2022). Più preoccupata Confesercenti. «In un quadro in cui le nascite di imprese del commercio sono crollate – ha osservato la confederazione – con una sola apertura ogni due chiusure di attività nei primi sei mesi dell’anno, con l’erosione del potere d’acquisto delle famiglie che non se si arresta e una inflazione che potrebbe registrare un andamento al rialzo nei prossimi mesi, occorrono interventi immediati e decisivi a sostegno dell’economia. A partire proprio dai consumi: è necessario puntare con forza su misure che possano far ripartire la spesa delle famiglie. Da questo punto di vista, la detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime è la via maestra da seguire per dare un impulso determinante alla domanda interna».