Elezioni 2022, Berlusconi: “Noi maggioranza, Italia non vuole governo di sinistra”

”L’Italia non vuole essere governata dalla sinistra, noi siamo maggioranza nel Paese…”. Così Silvio Berlusconi in piazza del Popolo aprendo la manifestazione del centrodestra per chiudere la campagna in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. ”Siamo stati i soli, unici al governo a non mettere le mani nelle tasche degli italiani” e a non ”aumentare le tasse”, ha rivendicato parlando del passato, davanti al leggio al centro del palco con il doppiopetto d’ordinanza blu navy in stile ’94.

L’invocazione

”Noi siamo qui perché abbiamo un grande futuro da realizzare insieme. Ci domandiamo quale Italia vogliamo costruire per il futuro? Noi vogliamo costruire un’Italia dove non ci siano cittadini di serie B, vogliamo costruire un’Italia dove nessuno abbia a temere se va al governo un suo avversario politico”. ”Diciamo tutti insieme, Viva Giorgia, viva Fdi! Viva Matteo, viva la Lega… viva Forza Italia, viva la libertà!”’, ha concluso il leader azzurro.