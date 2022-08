Elezioni 2022, Calenda: “Errore fiamma in simbolo Fdi”

“Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È tuttavia un grave errore tenere il simbolo di un partito fascista come l’Msi nel simbolo”.

Il parere di Calenda

“È chiaro che Meloni non ha dimestichezza con le relazioni internazionali. All’estero l’ostentata matrice missina di Fratelli d’Italia renderà impossibile avere normali relazioni con i partner internazionali. Il rischio non è il fascismo in Italia, ma l’isolamento. Un dramma per un Paese che vive di Made in Italy e di sostegno finanziario Ue”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.