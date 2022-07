Elezioni 2022, Letta: “Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti”

Delle alleanze per le elezioni “discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. A chi gli domanda se Renzi farà parte dell’alleanza, “io non metto veti nei confronti di nessuno, discutiamo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico – ironizza -, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto”.

5S e centrodestra

“Confermo quello che avevamo già deciso: noi non avremo rapporti politico-elettorali in questa campagna elettorale con le forze politiche protagoniste di quell’atto di irresponsabilità che è stato quel 20 luglio, in cui il governo, da tre pilastri che lo sorreggevano, è stato alla fine fatto cadere. E i 5 Stelle sono tra questi”. “In otto giorni è cambiato tutto, stiamo cercando di costruire una campagna elettorale, un progetto, una proposta. Il centrodestra è stato più rapido di noi. Per noi è più difficile, non perché siamo particolarmente incasinati, ma perché dall’altra parte Salvini e Berlusconi si sono consegnati a Meloni. Si sono arresi e la trattativa è durata un minuto”. “Entro le scadenze di agosto – assicura il segretario dem – sarà tutto pronto, e voglio che sia una campagna elettorale sui contenuti, propositiva”.