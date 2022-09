Elezioni 2022, Salvini: “Aumento bollette per sanzioni imposte da Ue”

“Non capisco perché tutta la politica non si mette d’accordo per aiutare adesso gli italiani, per le bollette, non chiedo di fare una roba miracolosa solo italiana, in attesa della Ue, che sarebbe giusto intervenisse, visto che ha imposto le sanzioni che stanno facendo aumentare le bollette degli italiani”. Lo dice Matteo Salvini. “Servono – spiega – 30 miliardi subito”.

La frecciata a Meloni

Sul tema del caro bollette “non capisco Giorgia che dice che possiamo aspettare qualche settimana o mese di più” anche se, “con lei vado d’accordo praticamente su tutto e ci prepariamo a vincere le elezioni…”.