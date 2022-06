Elezioni comunali: Meloni supera Salvini, Pd primo partito, crollo M5S

Elezioni comunali tra vincitori e vinti, con l’esito delle amministrative che lascia sul campo di battaglia qualche ‘ferito’ eccellente. Se Meloni, Salvini e Berlusconi insieme si aggiudicano al primo turno Palermo, Genova e L’Aquila, è all’interno della coalizione di centrodestra che il voto cambia gli equilibri: per la prima volta certificato dalle urne, arriva il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla leadership leghista. E Meloni, forte dei risultati e del flop della Lega, lancia subito l’avvertimento ai compagni di viaggio: “Il fatto che siamo la forza di traino – dice – è un’indicazione della chiarezza delle posizioni. Agitare l’uomo nero – ammonisce – non funziona più”.

Gli alleati

Ma non è tutto. Anche sul fronte degli alleati di centrosinistra – che conquistano al primo turno Taranto, Padova e Lodi e registrano l’exploit di Tommasi a Verona, finito a sorpresa al ballottaggio – si rischiano acque agitate. Nemmeno il tempo di festeggiare per il voto di lista che decreta il Pd primo partito d’Italia, ecco che il crollo del M5S di Giuseppe Conte apre immediatamente il dibattito tra i dem, con membri di peso del partito che ora chiedono al segretario Enrico Letta di avviare un dialogo con Calenda e Renzi. Conte, dal canto suo, ammette la debacle, non prova nemmeno a giustificare un risultato che “non soddisfa”, tenta di rassicurare gli alleati dem sul futuro e annuncia una ‘fase 2’ del Movimento per “ripartire con umiltà”. Ma i ‘malpancisti’ 5 Stelle, intanto, affilano le armi.