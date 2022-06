Elezioni in Veneto 2022, la Lega inquieta e il sorpasso indigesto dei «Fratelli»

Alla fine è una questione di campo. Se da una parte c’è quello «largo» dove gioca il Pd insieme a quel che resta dei 5 Stelle, dall’altra c’è quello caotico e rissoso del centrodestra dove è soprattutto FdI a portare palla. Insieme si vince (quasi sempre), divisi si perde. Concetto ribadito da Zaia in una dichiarazione lapidaria: «I numeri ci dicono già che dove il centrodestra corre unito si portano a casa i Comuni. Dove invece ci si presenta separati e peggio ancora la separazione è anticipata da dibattiti spesso poco comprensibili ai cittadini, gli elettori giustamente ci puniscono. La visibilità politica dei dati – prosegue Zaia – va a chi rotture non ne crea. Dobbiamo essere uniti e inclusivi, visto che la visione deve essere certamente di una coalizione di centrodestra, però altrettanto rispettosa di tutte quelle aree moderate che magari non si sentono rappresentate nel panorama politico italiano».

La regola delle urne: Verona e Belluno

Questa tornata amministrativa sembra aver ben evidenziato la regola. «Verona e Belluno sono due esempi chiari di come l’elettorato non ami le spaccature – spiega il politologo Paolo Feltrin –. A Verona era il centrodestra ad essere diviso, a Belluno il centrosinistra; gli elettori chiedono unità e con il voto di questa tornata hanno rilanciato il bipolarismo». All’appuntamento con il voto il centrodestra, in Veneto, era arrivato non senza tensioni. E non a caso Giorgia Meloni aveva voluto manifestare apertis verbis nella «fatal» Verona che con Salvini andava tutto bene. Tensioni tra alleati, ma anche musi duri all’interno della Lega. Sia per quei congressi che Salvini non si decide a scongelare (quello che conta è quello nathional che poi porterà la segreteria a definire le candidature in parlamento) sia per la scelta del sindaco di Padova che molti militanti e anche dirigenti di primo piano (vedi Roberto Marcato) avrebbero voluto in salsa leghista.

Lega ridimensionata. Il «caso» Jesolo

Alla fine dal test elettorale escono ridimensionati soprattutto i leghisti. Vai a vedere i voti di lista e scopri che Fratelli d’Italia scavalca la Lega quasi ovunque. Il partito nazionale della Meloni sovrasta quello nathional che Salvini aveva carrozzato «italiano». Risultato: oggi il partito non si sa piu cosa sia. Ed è questa l’accusa che molti girano al segretario nazionale. Il cuore della partita di queste amministrative stava proprio nel verificare la tenuta della Lega nel suo campo principale, il Nord. Al di là di quanto accaduto nei capoluoghi c’è un caso che può esemplificare come Fratelli d’Italia stia sovrapponendosi alla Lega che molti accusano di aver dimenticato la sua ragione sociale fatta di territorio. A Jesolo vanno al ballottaggio due rappresentanti del centrodestra: Christofer De Zotti di Fratelli d’Italia e Renato Martin sostenuto da Lega e Forza Italia. E la lista di Fratelli d’Italia a Jesolo ha raccolto piu consensi della Lega. Oggi, dunque, nel centrodestra Veneto non esiste più una egemonia del Carroccio. Ma cosa potrebbe offuscare il partito di Meloni? Sicuramente la sconfitta di Sboarina al ballottaggio contro Damiano Tommasi, l’uomo nuovo della politica che ha creato una sorta di fascinazione per una serie di scelte in controtendenza come quella di non voler apparire, di tenere un basso profilo, di rigettare qualsiasi approccio con i leader di coalizione.

L’occasione Verona e il ruolo di Tosi

Verona dunque rappresenta un’altra occasione per il centrodestra. «Il cerino in mano adesso lo ha Tosi» commenta Feltrin. Come dire: è l’ex sindaco di Verona, che molti leghisti avrebbero voluto alla guida della coalizione, che deve decidere se fare un falò del centrodestra invitando i suoi elettori a votare Tommasi o cogliere questa occasione per ricucire con il suo passato. «Fratelli d’Italia ci ha sopravanzato in molti Comuni – commenta Toni Da Re, europarlamentare della Lega – Sono i numeri a dircelo. Bisogna trattare con Tosi, trovare delle compensazioni». Da Re, da tempo grillo parlante della Lega, non nasconde il «malessere che si respira dentro al partito».«E’ arrivato il momento di un’assemblea che elegga una segreteria politica – si sfoga Da Re – Zaia, Fedriga e Giorgetti: loro potrebbero rilanciare il partito».

Le persone più che i partiti

Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, non celebra i successi ma guarda piuttosto alle prospettive: «Se siamo uniti vinciamo perché è questo che chiede il nostro elettorato». De Carlo non commenta il «sorpasso» sulla Lega ma contesta al partito di Salvini di non aver condiviso il loro candidato a Jesolo. Dario Bond, deputato di Forza Italia guarda i dati e individua il suo vincitore: «Non sono i partiti a vincere, ma i volti, le persone, quelle che si muovono nei territori e anche le civiche. A Feltre un’idea di centrodestra rappresentata da una lista con quel nome ha preso più voti di Fdi e Lega, vorrà pur dire qualcosa».