Elezioni politiche 2022, Renzi: “Porteremo avanti eredità Draghi”

”Italia viva sta dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, altro che complicati giochi e inciuci di palazzo… Questo per noi significa essere di centro”. Lo ha detto Matteo Renzi. ”Draghi era il migliore di tutti ed è stato fatto fuori per questo: per invidia e per rancore. Noi porteremo avanti la sua eredità”.

Il consiglio a Letta

”Se Letta e il Pd riusciranno a mettere insieme una grande alleanza, un fronte repubblicano credibile e coeso, allora saranno forti” aggiunge Renzi. “Se, invece, il Pd rinuncerà a questo ruolo, avrà la responsabilità di portare al governo la peggior destra europea…” conclude.